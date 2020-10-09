подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

  • Новости
  • Политика
  • Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей
09 октября 2020, пятница, 10:24 667
Политика 2020-10-09T11:00:02+03:00
Українські Новини
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей

Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей

Анна Рудык
Владимир Колисниченко. Фото: liga.net
Владимир Колисниченко. Фото: liga.net

Экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко возмущен тем, как представители грантовых организаций позволяют себе комментировать работу Конституционного суда Украины (КСУ). По его мнению, активисты вмешиваются в работу системы правосудия и такие действия должны караться государством.

"Позиция так называемых грантоедов или "соросят" не лезет ни в какие рамки, потому что любое вмешательство и подобные комментарии должны быть наказуемы. Есть соответствующие статьи и в Административном кодексе, и в Уголовном кодексе. Когда начинают комментировать, угрожать, - государство должно реагировать очень быстро… И именно четкая реакция правоохранительных органов на такие случаи давления будет самым лучшим способом усилить независимость судебной системы. Прежде всего это важно как раз в случае судей Конституционного суда, которые каждый раз принимают непростые решения, устраняя противоречия конституционным принципам", - заявил он.

Он напомнил о том, что нападки на суд – немыслимая ситуация в развитых странах. 

"В Штатах вообще решение суда никто не обсуждает с точки зрения законности и допустимости. Есть решения суда и его выполняют - так принято в демократическом государстве", - отметил он.

Эксперт отметил, что КСУ в последнее время занял довольно самостоятельную позицию. По мнению Колесниченко, для этого есть объективные причины.

"В Конституционном суде как раз появился баланс - как на бирже, где друг друга уравновешивают "быки" и "медведи". В КСУ сейчас нет постоянного большинства, его приходится каждый раз искать ситуативно.  Кроме того, после критики, которая была направлена в их адрес со стороны бывшей власти и нынешней оппозиции, у судей появилась возможность не быть должными тому, кто их назначил. Это касается тех, кто шел по квоте Порошенко. Поэтому судьи сейчас ведут самостоятельную игру и думают прежде всего о своей репутации как юристов, научных сотрудников", - полагает юрист. 

Владимир Колисниченко считает, что грантовым активистам не удастся "додавить" ситуацию и добиться перезагрузки и, тем более, ликвидации Конституционного суда. Более того, он предрекает, что подобные организации рано или поздно будут в Украине запрещены.

"Судя по тем событиям, которые происходят в мире, где грантоедские структуры, набирая на выборах по 3%, "взрывают" целые страны, все идет к тому, что эти организации агрессивного меньшинства, возглавляемые и направляемые некими агентами и нерезидентам, будут запрещены. Ведь они в целом ставят под сомнение принцип демократического устройства, где меньшинство подчиняется большинству", - полагает юрист.

"Эти организации просто вредны для страны. Когда такие общественные организации начинают формировать органы государственного управления, всякие рады доброчестности и т.д., то государство как таковое умирает", - считает бывший судья.

Больше новостей о:

Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом
Новости
Рубль в конце недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 октября 11:17
Коек в больницах не хватает. Для больных коронавирусом откроют временные госпитали 11:00
Перед выходными доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 9 октября 10:52
В Хмельницкой области "За майбутнє" не растет из-за скандалов и слабой информационной политики, - СМИ 10:41
Из-за невыполнения правительством своих обязательств будущее "зеленой" генерации оказалось под угрозой, - ассоциации 10:28
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok