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09 октября 2020, пятница, 09:57 635
Выборы 2020-10-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
Счетчики должны быть бесплатно установлены для всех малообеспеченных киевлян, - Шлапак

Счетчики должны быть бесплатно установлены для всех малообеспеченных киевлян, - Шлапак

Сергей Паламаренко
Выборы, Бюджет, Шлапак, Киевсовет, Субсидии, Счетчики, Дотации
Шлапак Алла Фото: Социальная справедливость
Шлапак Алла Фото: Социальная справедливость

Все жилищные субсидии на период карантина для киевлян должны быть сохранены. Местная власть должна сделать все, чтобы незащищенные слои населения меньше платили по тарифам за ЖКХ.

Об этом во время брифинга вчера, 8 октября, в Открытом штабе ВО "Батькивщина" заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета Алла Шлапак.

По ее словам, только в 2020 году сумма, выделенная на оплату субсидий для малообеспеченных, была уменьшена на 10 млрд грн.

"У нас люди стали лучше жить? Или бедных стало меньше? Неправда. Именно эти цифры - диагноз того, что делает сейчас власть. Задолженность населения за 2 квартала 2020 растет очень быстро, уже 60 млрд грн. Правительство говорит - виновато население, но я знаю, что сегодня больше всего платят за коммунальные услуги бедные", - подчеркнула Шлапак.

Также кандидат добавила, что около 120 тис киевлян-получателей субсидий не в состоянии самостоятельно установить счетчики учета газа и воды. Они являются заложниками проблем домов, в которых они живут.

Именно поэтому команда "Батькивщины" сделает все, чтобы счетчики для малообеспеченных были установлены за счет поставщиков этих услуг, либо за счет городского бюджета. Также обязательно закончится позорная практика дотаций для коммунальных предприятий.

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