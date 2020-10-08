Сергей Щербина: Эти 5 тысяч, в лучшем случае, отложенная статистика

Статистика по коронавирусу, которую ежедневно озвучивает МОЗ, — это отложенная статистика, которая запаздывает на неделю-две из-за того, результаты тестов на COVID-19 приходится ждать в государственных лабораториях Киева по 7-8 дней. Такую мысль высказал главный редактор новостного сайта "РБК-Украина" Сергей Щербина на своей странице в Facebook.

"Мне так нравятся эти обращения официальных лиц и общая паника про "5 тысяч диагнозов в день".

Господа, а вы в курсе, что ожидание государственного теста в Киеве 7-8 дней? А в других регионах? А сколько людей обломалось делать тест, когда им сказали "лучше сходите к частникам"? А как назначают тест?

Эти 5 тысяч, в лучшем случае, отложенная статистика на неделю-две. Если ее можно назвать статистикой", — написал Щербина.

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