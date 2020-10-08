Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил о значительном росте пассажиропотока в последние месяцы, особенно на курортных направлениях. Это позволило аэропорту значительно восстановить показатели после карантинного перерыва.

"В сентябре 2020 года услугами харьковского аэропорта воспользовались 90 тысяч пассажиров. В сентябре прошлого года этот показатель равнялся 147,8 тысячи. То есть мы вернули 61% месячного объёма. Чаще всего пассажиры летали в Анталию, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Киев и Даламан", — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта "Харьков" Ярославского.



По итогам ушедшего квартала харьковский аэропорт восстановил пассажиропоток в Турцию и Египет. В августе 2020 года в Египет отправилось на 11% больше людей, чем годом ранее. Численность путешественников в Турцию возросла на 45%. В сентябре Турция также оставалась очень популярным среди туристов направлением.



В течение сентября текущего года аэропорт "Харьков" обслужил 465 вылетов, что составляет 80% от прошлогоднего показателя. Количество внутренних вылетов из Харькова увеличилось на 15%. Число международных рейсов достигло двух третей от прошлогодних объемов. Более медленное восстановление международного авиатрафика связано с тем, что границы ряда стран все еще закрыты для туристов.



"Самым активным месяцем после перерыва, связанного с пандемией, стал август — перелётами воспользовались 99,6 тысячи человек, а в Египет на 11% больше людей, чем годом ранее. Всего за три квартала состоялось 2 590 вылетов из аэропорта – это 63% объёма за аналогичный период прошлого года", — сообщили в Международном аэропорту "Харьков".



Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных рейсов позволило харьковскому аэропорту по итогам 2019 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались 1,34 миллиона путешественников. По показателям пассажиропотока харьковский аэропорт входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешгному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".

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