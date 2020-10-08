подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской, дальше слово — за Минкультом
08 октября 2020, четверг, 20:25 648
Общество 2020-10-08T21:45:03+03:00
Українські Новини
У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской, дальше слово — за Минкультом

У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской, дальше слово — за Минкультом

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Минкультуры, Архитектурные памятники
"Тарелка" на Лыбедской, Киев. Фото: kyivcity.gov.ua

Департамент охраны культурного наследия КГГА внес Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("Тарелка" на Лыбидской) в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и направил соответствующий приказ в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Следующий шаг — предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как отмечают в Департаменте, это должно произойти как можно быстрее. Ведь здание института является одним из ярких примеров советского модернизма, воплощенный архитектором Флорианом Юрьевым.

Напомним, что в сентябре текущего года статус вновь выявленных объектов культурного наследия был предоставлен еще девяти объектам в Киеве.

Государственный реестр недвижимых памятников Украины - банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия. Согласно Порядку учета объектов культурного наследия (приказ Министерства культуры от 11.03.2013 № 158), субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии с категорией памятников является Кабинет Министров - в отношении памятников национального значения; Министерство культуры - в отношении памятников местного значения.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Минкультуры Архитектурные памятники

Старейший фонтан Киева "Самсон" отреставрировали п...
Кабмин хочет увеличить финансирование Минкульта на...
Фракция "Свободы" в Киевсовете требует пересмотрет...
В Киеве продолжает расти количество новых случаев ...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Массовое заражение коронавирусом в донецком "Шахтере". 9 игроков и 9 сотрудников клуба заболели COVID-19 21:47
В музее Лондонского Тауэра появится украиноязычный аудиогид 21:42
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
COVID-19 диагностировали у городского головы Умани Цебрия 21:11
Национальный цирк Украины возобновляет представления, но с карантинными мерами: что покажут зрителям 21:07
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц – длинная очередь "скорых"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok