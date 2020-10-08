У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской, дальше слово — за Минкультом

Департамент охраны культурного наследия КГГА внес Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("Тарелка" на Лыбидской) в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и направил соответствующий приказ в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Следующий шаг — предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как отмечают в Департаменте, это должно произойти как можно быстрее. Ведь здание института является одним из ярких примеров советского модернизма, воплощенный архитектором Флорианом Юрьевым.

Напомним, что в сентябре текущего года статус вновь выявленных объектов культурного наследия был предоставлен еще девяти объектам в Киеве.

Государственный реестр недвижимых памятников Украины - банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия. Согласно Порядку учета объектов культурного наследия (приказ Министерства культуры от 11.03.2013 № 158), субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии с категорией памятников является Кабинет Министров - в отношении памятников национального значения; Министерство культуры - в отношении памятников местного значения.

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