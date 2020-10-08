Старейший фонтан Киева "Самсон" отреставрировали по старым чертежам и новыми технологиям, — мэр Кличко

В Киеве отреставрировали старейший фонтан столицы "Самсон". Его построили еще в 1749 году на центральной площади Подола, на месте резервуара, из которого местные жители тогда брали воду.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Фонтан уже давно не работал. И вандалы его неоднократно разоряли. Три месяца назад мы начали реставрацию самого фонтана и ротонды над ним, которая тоже является памяткой архитектуры", — написал мэр столицы.

Кличко отметил, что бетонную скульптуру "Самсон" и медную скульптуру "Андрей Первозванный", которая находится на ротонде, отреставрировали в соответствии с оригиналами, находящимися в Национальном художественном музее Украины.

Кроме того, у фонтана появилась подсветка. Здесь установили 10 LED-светильников. Оборудован фонтан датчиками контроля уровня воды, полностью заменили инженерные системы.

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