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08 октября 2020, четверг, 18:42 886 Документ
Общество 2020-10-08T18:42:18+03:00
Українські Новини
В Одессе митинговали против работы российских буксиров в портах Украины

В Одессе митинговали против работы российских буксиров в портах Украины

Валерия Драгомирова
Митингующие общаются с представителями прокуратуры
Митингующие общаются с представителями прокуратуры

Под зданием прокуратуры Одесской области состоялся митинг против бездеятельности правоохранительных органов в отношении расследования аварии в порту "Пивденный", где буксир MIDAS врезался в танкер GAZ SERENITY, на борту которого находилось 15 тысяч тонн аммиака. Также несколько десятков активистов требовали от правоохранителей немедленно заняться расследованием, на каком основании в украинские морские порты зашли два российских буксира DIAMOND N и TOPAZ N, которые уже два месяца простаивают у причалов Черноморского порта.

Об этом пишет Delo.ua

"На прошлой неделе мы написали два заявления в прокуратуру по двум фактам. Первый факт — это два русских буксира, находящихся в порту Черноморска, которые пришли из Новороссийского порта. Эти буксиры и куча аффилированных структур, которые заходят на буксирный рынок связаны с народным депутатом Киселем, который занимает должность председателя транспортного комитета. Они осуществляют рейдерские атаки на порты Украины, используя ресурс страны — агрессора. Мы написали заявления в СБУ, заявление лично президенту Зеленскому, как главнокомандующему, о том, что в акватории Украины, где базируется наш флот, находятся российские буксиры. Это настолько дикий и вопиющий факт, что мы считаем, что с ним должны разобраться правоохранители", — заявил организатор протеста, глава Совета общественной безопасности Марк Гордиенко.


Второе заявление в прокуратуру, по его словам, касается аварии в порту "Южный" 22 сентября, когда буксир MIDAS врезался в танкер GAZ SERENITY, на борту которого находилось 15 тысяч тонн аммиака.

"Этот буксир, как раз принадлежит фирме, которую курирует Кисель со своей гоп-компанией. Они, придя к власти, сменили руководство АМПУ. Теперь, например, в "Южном", с помощью Широкова (глава Южненского филиала АМПУ- ред.), они пытаются вытеснить конкурентов, заведя туда хлам, который не готов качественно исполнять свою работу. Буквально 10 дней назад, при буксировке танкера была совершена авария, которую руководство порта скрывает. Одесситы и жители возле порта находятся под угрозой. Если это не расследовать, не разобраться в истинных причинах того, что произошло — то в любой момент в акватории порта мы получим экологическую катастрофу, а потом все будут разводить руками и находить стрелочников. Поэтому мы требуем возбуждения уголовного дела, чтобы было понятно, что важнее: безопасность Одессы и порта или коррупционные махинации", — добавил Гордиенко.

Участники митинга потребовали от прокуратуры начать немедленное расследование в отношении всех вышеперечисленных фактов и призвали СНБО рассмотреть вопрос пребывания российских буксиров в украинских портах на ближайшем заседании.

Они также передали все заявления и документы представителю прокуратуры, который вышел к ним. Он рассказал, что на данный момент заявления, которые были написаны еще неделю назад, до сих пор не внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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