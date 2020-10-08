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08 октября 2020, четверг, 18:20 652
Экономика 2020-10-08T18:34:28+03:00
Українські Новини
Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, — нард

Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, — нардеп Буймистер

Кира Молчанова
Энергорынок, энергосистемы, Энергосистема Украины, Людмила Буймистер
Людмила Буймистер. Фото: Facebook
Людмила Буймистер. Фото: Facebook

Реформу присоединений к электросетям поддерживает Нацсовет реформ полным составом: ее глава Президент Зеленский, Премьер Шмыгаль, представители Минэкономики, СНБО и энергетические и экономические эксперты. Инициативы предложенные в реформе направленные на улучшение условий присоединений к электросетям, влияющим на развитие экономики, создание рабочих мест, качественной инфраструктуры электросетей, справедливой цены на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины. Об этом написала нардеп фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Нардеп Буймистер раскритиковала СМИ за, по ее мнению манипулятивную статью в отношении и.о. Министера энергетики Ольги Буславец, в которой говорилось об инициировании Министром росте доходов облэнерго и тарифов на электроэнергию для населения.

Нардеп сообщила, что предложенные Министерством инициативы касались реформы присоединений к электросетям, которая была одобрена Нацсоветом Реформ 29 сентября 2020.

"Поддерживает реформу не Буславець, а Нацсовет реформ, а значит и его глава Президент Зеленский, и Премьер Шмыгаль, и представители Минэкономики, СНБО и еще куча экспертов, энергетики и экономисты, разбирающиеся в теме присоединений к электросетям и Doing Business", - подчеркнула депутат.

Нардеп рассказала, что реформа касается уменьшения сроков подключения за счет создания "Единого окна" приема и согласований документов, создание свободного доступа к кадастровым реестрам и карты энергообъектов облэнерго. Но удешевление платы за присоединение за счет перекладывает ответственность за инвестиции на облэнерго. Предлагается подстанционную часть стоимости, то есть плату за мощность, с клиента перенести на энергокомпанию. По мнению Совета реформ, это позволит удешевить присоединения до 46% в зависимости от типа присоединения.

"Решение, которое мы предложили - это результат многомесячных исследований, расчетов и оценок. В обсуждении участвовали ключевые эксперты и участники энергорынка, которые также поддерживали такую ​​концепцию. Поскольку понимают - это позволит реформировать процесс присоединения, что положительно скажется на экономике, инвестпривлекательности страны, развитии бизнеса. Эффект почувствует каждый потребитель, который будет присоединяться к электросетям", - отметила Буймистер.

Нардеп отметила, что реформа не предусматривает рост сверхприбылей владельцев облэнерго: "С внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся соответствующие обязательства и четкие требования к улучшению качества. Предложение экспертов - это развитие экономики, создание рабочих мест, качественная инфраструктура электросетей, справедливая цена на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины".

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