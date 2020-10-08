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08 октября 2020, четверг, 17:49 115
Общество 2020-10-08T17:51:14+03:00
Українські Новини
Через десять дней в больницах может наступить полный коллапс, — Марина Порошенко

Через десять дней в больницах может наступить полный коллапс, — Марина Порошенко

Валерия Драгомирова
Марина Порошенко. Фото: пресс-служба
Марина Порошенко. Фото: пресс-служба "ЕС"

Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет, после посещения Киевской городской клинической больницы №8.

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилось почти вдвое и составило более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы.

"За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны - подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", - считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, "на сегодняшний день ситуация "с точностью до наоборот". Помещение не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".

"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти - выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", - заявила Порошенко.

Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирус. А в Киеве только последние сутки прирост составляет более 10%.

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