Новая глава Уманской ТИК Одарич подозревается в похищении печати и взломе электронной почты ТИК

7 октября представители Уманской ТИК обратились в полицию по поводу противоправных действий вновь назначенного председателя ТИК Одарич О.А . Представители полиции составили протокол по факту незаконного завладения печатью комиссии и по факту кибератаки на электронный почтовый ящик Уманской ТИК. Об этом пишет местное издание "Умань Инфо".

Эти противоправные действия были совершены в ночь с 6 на 7 октября, сразу после того, как Ольга Одарич вступила на должность председателя комиссии.



Как прокомментировали в комиссии, действия Одарич имеют признаки мошеннических. Сломав электронную почту, она пыталась отозвать апелляционную жалобу ТИК на решение суда первой инстанции по вопросу регистрации областной организации партии "Пропозиція". В комиссии отметили, пытаясь скрыть свои действия, она удалила свое письмо из отправленных, но забыла очистить корзину с удаленными.



Несмотря на попытку Одарич пролоббировать интересы политической партии "Пропозиція" незаконным образом, суд признал ее действия злоупотреблением процессуальными правами и 7 октября 2020 принял решение оставить без рассмотрения заявление Одарич О.А. об отказе от апелляционной жалобы.

Зато апелляционную жалобу Уманской ТИК суд удовлетворил в полном объеме и постановил отменить решение Черкасского административного суда от 5 октября 2020 года и принять новое решение, которым отказано в удовлетворении административного иска Черкасской областной организации партии "Пропозиція". Это означает, что политическая партия "Пропозиція" не сможет участвовать в местных выборах в городе Умань.

Кроме того, члены ТИК выразили обеспокоенность тем фактом, что председатель комиссии Одарич 7 октября в течение дня вместе с печатью находилась в Киеве. Что именно она делала с печатью и на каких документах она может фигурировать теперь - можно только догадываться - говорит член комиссии.

В связи с инцидентом Уманская ТИК потребует замену председателя комиссии и изготовление новой печати для предотвращения возможных фальсификаций.

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