Мэрские выборы в Днепре: социологи заключат пари на миллион на результат

В Киеве Центр общественного развития "Интер-акция" обнародовал результаты опроса электоральных настроений жителей Днепра перед местными выборами. Согласно данным опроса, в лидеры предвыборной гонки вырвался Загид Краснов. Второй – Борис Филатов.

Комментируя в пресс-центе ИА "Интерфакс Украина" итоги опроса, Сергей Быков - директор Института публичной политики и консалтинга "Инполит", который выступил заказчиком проведения исследования, озвучил беспрецедентную инициативу. Он заявил, что готов заключить пари на 1 миллион гривен с любой социологической группой, которая утверждает, что во второй тур мэрских выборов выйдут не Краснов и Филатов, а другие кандидаты.

"Понимаю, что у всех выборы. Все хотят подзаработать. Куча социологов, которые нарисуют вам любые цифры, только плати им деньги. А потом политологи вам это растиражируют под абсолютно любым соусом. Я предлагаю всем социологическим службам, которые утверждают, что в финале мэрских выборов в Днепре будут не Краснов и Филатов, а любые других два кандидата, пари на миллион", - сказал он.

По его словам, социологи должны взять за моду говорить правду, а не манипулировать. И отвечать за свои данные и слова, в том числе деньгами.

"Приходите в "Интерфакс" и ставьте деньги. Это будет абсолютно частная договоренность. Частное пари. "Инполит" ставит миллион на выход во второй тур Краснова и Филатова. Это показывают все наши опросы, в том числе те, что проводились ранее. Я хотел на эти деньги купить офис для "Инполита". Ничего, я куплю его за ваш счет. По миллиону скидываемся и смотрим результаты выборов".

Комментируя заявление Быкова, известный украинский политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook отметил, что и другие социсследования показывают – именно Краснов и Филатов поборются за кресло мэра.

"Весьма (и даже очень вероятно), что именно Краснов вместе с Филатовым являются лидерами рейтинговой гонки в Днепре. Во всяком случае, по опросу, который был проведен в Днепре в середине сентября социологической компанией INFO SAPIENS от имени Международного республиканского института (IRI) (данные этого опроса приводит "Зеркало недели") З. Краснов – на втором месте. Этим данным я больше доверяю, так как заказчик опроса не имеет предвыборных интересов в Украине".

При этом он объяснил, почему сложилась именно такая ситуация.

"Вилкул (бывший губернатор Днепропетровской области, в 2015 г. занял второе место на выборах мэра Днепра) и Рыженко (главврач областной больницы, кандидат от "Слуги народа") несколько запоздали с началом избирательной кампании. А Загид Краснов в политической жизни Днепра игрок давний и влиятельный, со своей годами наработанной электоральной базой. Так что Сергей Быков не сильно рискует", - сказал Фесенко.

Что касается результатов исследования. Опрос был проведен 2-4 октября в Днепре. Было опрошено 3 тысячи респондентов методом личного интервью face to face. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Среди партий ситуация такова "Громадська сила" - 24,1%, "Пропозиція" - 22,5%, "Слуга народа" - 12,3%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 8,7%, ОПЗЖ – 7,3, "Батьківщина" - 4,8%, "Европейская солидарность" - 3,5%.

Первый тур выборов в мэры: Загид Краснов – 32,1%, Борис Филатов – 30,3%, Сергей Рыженко – 10,1%, Александр Вилкул – 9,3%.

Второй тур выборов в мэры: Загид Краснов - 41,7%, Борис Филатов - 33,5. Еще 24,8% респондентов пока не определились.

Антийрейтинг кандидатов: Борис Филатов – 51,7%, Александр Вилкул – 45,9%, Сергей Никитин – 20,3%. Загид Краснов и Мгер Куюмчян имеют - 10,3%. Респонденты могли назвать несколько фамилий, за которые они точно бы не проголосовали.

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