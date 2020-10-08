Вибори мера в Дніпрі: соціологи укладуть парі на мільйон на результат

У Києві Центр суспільного розвитку "Інтер-акція" оприлюднив результати опитування електоральних настроїв мешканців Дніпра перед місцевими виборами. Згідно з даними опитування, в лідери передвиборчої гонки вирвався Загід Краснов. Другий - Борис Філатов.

Коментуючи в пресценті ІА "Інтерфакс Україна" підсумки опитування, Сергій Биков - директор Інституту публічної політики та консалтингу "Інпол", який виступив замовником проведення дослідження, озвучив безпрецедентну ініціативу. Він заявив, що готовий укласти парі на 1 мільйон гривень з будь-якою соціологічною групою, яка стверджує, що до другого туру виборів мера вийдуть не Краснов і Філатов, а інші кандидати.

"Розумію, що у всіх вибори. Всі хочуть заробити. Купа соціологів, які намалюють вам будь-які цифри, тільки плати їм гроші. А потім політологи вам це розтиражують під абсолютно будь-яким соусом. Я пропоную всім соціологічним службам, які стверджують, що в фіналі мерських виборів в Дніпрі будуть не Краснов і Філатов, а будь-які інших два кандидата, парі на мільйон", - сказав він.

За його словами, соціологи повинні взяти за моду говорити правду, а не маніпулювати. І відповідати за свої дані і слова, в тому числі грошима.

"Приходьте в" Інтерфакс" і ставте гроші. Це буде абсолютно приватна домовленість. Приватне парі. "Інпол" ставить мільйон на вихід у другий тур Краснова і Філатова. Це показують всі наші опитування, в тому числі ті, що проводилися раніше. Я хотів на ці гроші купити офіс для "Інполіта". Нічого, я куплю його за ваш рахунок. По мільйону скидаємося і дивимося результати виборів".

Коментуючи заяву Бикова, відомий український політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що і інші соцдослідження показують - саме Краснов і Філатов поборються за крісло мера.

"Дуже (і навіть дуже ймовірно), що саме Краснов разом з Філатовим є лідерами рейтингової гонки в Дніпрі. У всякому разі, за опитуванням, яке було проведене в Дніпрі в середині вересня соціологічною компанією INFO SAPIENS від імені Міжнародного республіканського інституту (IRI) (дані цього опитування наводить "Дзеркало тижня") З. Краснов - на другому місці. Цим даним я більше довіряю, так як замовник опитування не має передвиборних інтересів в Україні".

При цьому він пояснив, чому склалася саме така ситуація.

"Вілкул (колишній губернатор Дніпропетровської області, в 2015 р посів друге місце на виборах мера Дніпра) і Риженко (головний лікар обласної лікарні, кандидат від" Слуги народу ") дещо запізнилися з початком виборчої кампанії. А Загід Краснов в політичному житті Дніпра гравець давній і впливовий, зі своєю роками напрацьованої електоральною базою. Так що Сергій Биков не сильно ризикує", - сказав Фесенко.

Що стосується результатів дослідження. Опитування було проведено 2-4 жовтня в Дніпрі. Було опитано 3 тисячі респондентів методом особистого інтерв'ю face to face. Статистична похибка не перевищує 1,8%.

Серед партій ситуація така "Громадська сила" - 24,1%, "Пропозиція" - 22,5%, "Слуга народу" - 12,3%, "Блок Вілкула" Українська перспектива"- 8,7%, ОТЗЖ - 7, 3, "Батьківщина" - 4,8%, "Європейська солідарність" - 3,5%.

Перший тур виборів в мери: Загід Краснов - 32,1%, Борис Філатов - 30,3%, Сергій Риженко - 10,1%, Олександр Вілкул - 9,3%.

Другий тур виборів в мери: Загід Краснов - 41,7%, Борис Філатов - 33,5. Ще 24,8% респондентів поки не визначилися.

Антирейтинг кандидатів: Борис Філатов - 51,7%, Олександр Вілкул - 45,9%, Сергій Нікітін - 20,3%. Загід Краснов і Мгер Куюмчян мають - 10,3%. Респонденти могли назвати кілька прізвищ, за які вони точно б не проголосували.

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