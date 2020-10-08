Местами придет летнее тепло, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 9 октября

9 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +4…+11 градусов; днем +13…+20 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов. В Моршине ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов. В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Киевской области местами небольшой дождь, в Житомирской области умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +17…+22 градуса, в Житомирской области +14…+19 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Винницкой области умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +18…+23 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.