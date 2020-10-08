подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 22:38 206
Общество 2020-10-08T23:00:01+03:00
Українські Новини
Местами придет летнее тепло, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 9 октября

Местами придет летнее тепло, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 9 октября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

9 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +4…+11 градусов; днем +13…+20 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Киевской области местами небольшой дождь, в Житомирской области умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +17…+22 градуса, в Житомирской области +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Винницкой области умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +18…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Карпатах погода в Одессе

Спасатели предупредили о сильных дождях и тумане. ...
Впечатляющие фото ночного тумана от жителей Киева ...
Похолодание, порывы ветра и ливни. Прогноз погоды ...
Штормовой ветер и дожди с грозами накроют области ...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
В Одесской области у берега лимана пограничники нашли "подводную лодку" контрабандистов 23:13
Курс гривны на межбанке укрепляется третий день подряд 22:55
В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду 22:52
В 50 населенных пунктах отопительный сезон под угрозой срыва 22:44
Местами придет летнее тепло, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 9 октября 22:38
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц – длинная очередь "скорых"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok