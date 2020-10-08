Местами придет летнее тепло, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 9 октября

9 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +4…+11 градусов; днем +13…+20 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Киевской области местами небольшой дождь, в Житомирской области умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +17…+22 градуса, в Житомирской области +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Винницкой области умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +18…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

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