Министр здравоохранения провалил тест страны на коронавирус, - врач Марьяна Двулит

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, кандидат в депутаты Киевсовета от партии "За будущее" Марьяна Двулит жестко раскритиковала действия Министерства здравоохранения, которые привели к новому антирекорду заболеваемости Covid-19 в Украине.

Как заявляет Двулит, пока ситуация в медицинских учреждениях является беспрецедентной за весь период пандемии. "У нас патовая ситуация с пандемией. 17000 медиков заболели коронавирусом. Больницы переполнены и недооборудованы. Длительные очереди на бесплатные тесты. Семейные врачи сегодня отказывают людям в госпитализации. К нам обращаются пациенты и просят: "Заберите в больницу! Как нам лечиться?"

Как акушер-гинеколог я фиксирую рост количества больных COVID-19 беременных женщин. Отсутствует четкий алгоритм действий, но мы должны оказывать квалифицированную помощь, чтобы погасить панику. У меня большой вопрос - почему чиновники Минздрава не использовали то время, что было, для подготовки.

Врач отметила, что ситуация, которая сложилась, является следствием преступного бездействия МОЗ: "Как господин министр мог допустить использования средств налогоплательщиков, выделенных для борьбы с пандемией, а это 65 млрд грн - для строительства дорог? Где разрекламированная закупка устройств для проведения искусственной вентиляции легких? Где настоящая защита медработников?

Как кандидат в депутаты Киевсовета и, в первую очередь, как врач - я призываю к немедленному проведению заседания СНБО по критической ситуации в Украине, замены руководителя МОЗ, обеспечения медиков всеми средствами защиты. Все больницы по стране должны быть переведены в 100% режим госпитализации - все отделения. Почему медиков не собирают, не проводят тренировки по Украине? Мы выходим с голыми руками и по телефону консультируем людей. Господин министр, освободите пожалуйста свое место!"

Напомним, 8 октября в Украине было зафиксировано 5397 случаев заболевания Covid-19 - это антирекорд количества больных сутки от начала пандемии.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости