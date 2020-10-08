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08 жовтня 2020, четвер, 14:20 359
Верховна Рада і партії 2020-10-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт

Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт

Надежда Комендантова
За майбутнє, Мар'яна Двуліт
Марьяна Двулит. Фото: ЗМ
Марьяна Двулит. Фото: ЗМ

Кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, кандидат у депутати Київради від партії “За майбутнє” Мар'яна Двуліт жорстко розкритикувала дії Міністерства охорони здоров'я, які призвели до нового антирекорду захворюваності на Covid-19 в Україні.

Як заявляє Двуліт, наразі ситуація в медичних закладах є безпрецедентною за весь період пандемії. “Ми маємо патову ситуацію з пандемією. 17 тисяч медиків захворіли коронавірусом. Лікарні переповнені і недооснащені. Тривалі черги на безкоштовні тести. Сімейні лікарі на сьогодні відмовляють людям в госпіталізації.

До нас звертаються пацієнти і просять: “Заберіть в лікарню! Як нам лікуватись?”

Як акушер-гінеколог я фіксую зростання кількості хворих на COVID-19 вагітних жінок. Відсутній чіткий алгоритм дій, але ми мусимо надавати кваліфіковану допомогу, аби загасити паніку. В мене велике питання - чому чиновники МОЗу не використали той час, що мали для підготовки.

Лікарка зазначила, що ситуація, яка склалася, є наслідком злочинної бездіяльності МОЗ: “Як пан міністр міг допустити використання коштів платників податків, виділених для боротьби з пандемією, а це 65 млрд грн - для будівництва доріг? Де розрекламована закупівля пристроїв для проведення штучної вентиляції легень? Де справжній захист медпрацівників?

Як кандидат в депутати Київради і, в першу чергу, як лікар - я закликаю до негайного проведення засідання РНБО щодо критичної ситуації в Україні, заміну керманича МОЗ, забезпечення медиків всіма засобами захисту. Всі лікарні по державі мають переведені в 100% режим госпіталізації – всі відділення. Чому медиків не збирають, не проводять тренування по Україні? Ми виходимо з голими руками і по телефону консультуємо людей. Пане міністр, звільніть будь ласка своє місце!”

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні було зафіксовано 53997 випадків захворювання Covid-19 – це антирекорд кількості хворих на добу з початку пандемії.

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