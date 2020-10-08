Запорожская область готова к 2-й волне заболеваемости COVID-19, - Виталий Боговин

На сегодня на 100% обеспечены кислородом кровати, выделенные под COVID-19, в Днепрорудненской, Токмакской, Акимовский больнице и в Запорожской детской больнице №5. Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на пресс-конференции по актуальной ситуации по подготовке к 2 волне заболеваемости COVID-19 в Запорожской области.

"На заседаниях региональной комиссии ТЭБ НС поставлена ​​задача обеспечить медицинские учреждения первой и второй волны средствами индивидуальной защиты и кислородом. Наша цель - показатель обеспечения кислородом не менее 80% в 19-ти учреждениях первой волны и 40% в 21-м заведении второй волны", - отметил Виталий Боговин.

Он также отметил, что медицинские работники в области, работающие непосредственно с больными СOVID-19 постоянно получают выплаты до 300% от заработной платы.

Председатель ОГА обратил внимание, что сейчас 67 заведений заключили договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету по предоставлению медицинских услуг COVID-19 на общую сумму 517,3 млн грн. "Эта сумма предусматривает закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также средства на доплату работникам, непосредственно оказывающим помощь больным COVID-19", - сказал Виталий Боговин.

Кроме того, руководитель запорожской области сообщил, что в условиях стремительного роста заболеваемости COVID-19 телемедицина стала еще более актуальной.

"Проанализировав эффективность использования бюджетных средств я увидел следующее: 93 мобильных телемедицинских комплекса, на которые государство потратило почти 11 млн грн лежат где-то в кладовых, посыпанные пылью! Сейчас мы исправили эту ситуацию - создали сеть и областной телемедицинский центр. К сети Единого телемедицинского пространства уже присоединились 52 учреждения здравоохранения Запорожской области", - подчеркнул председатель ОГА.

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