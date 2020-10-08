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08 октября 2020, четверг, 11:11 632
Политика 2020-10-08T13:00:03+03:00
Українські Новини
Нацкорпус требует от Генпрокурора открыть уголовное производство по факту очередной поездки Медведчука в РФ

Нацкорпус требует от Генпрокурора открыть уголовное производство по факту очередной поездки Медведчука в РФ

Анна Рудык
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua

Политическая партия "Национальный Корпус" требует от правоохранительных органов и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой расследовать визит лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в Россию, где политик провел встречу с Владимиром Путиным. Патриоты заявили, что действия Медведчука должны быть расценены как государственная измена.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус".

"6 октября Виктор Медведчук в который раз встретился со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Ново-Огарево, где по правилам, абсолютно все гости должны пройти 14-дневный карантин. На этот раз Медведчук приехал договариваться о поставках в Украину российской вакцины против коронавируса. Вакцина, не соответствует никаким международным медицинским стандартам и может быть опасной для здоровья человека", - сообщил Нацкорпус.

В партии подчеркивают - Виктор Медведчук ведет методическую деятельность против украинского государства и публично унижает Украину.

"Он заявил о необходимости снятия зеркальных санкций с обоих стран и обвинил именно украинскую сторону в срыве Минских договоренностей. Проведение переговоров с руководством государства-агрессора без полномочий и трансляции кремлевских месседжей - не что иное, как помощь в проведении подрывной деятельности против нашей страны. В связи с этим требуем от Генерального прокурора Венедиктовой открыть новое уголовное производство по факту поездки Медведчука в РФ и его участия в несанкционированных переговорах с главой страны-агрессора ", - требуют патриоты.

 
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