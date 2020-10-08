Конституционный суд сознательно превращают в поле политической борьбы, — эксперт

На рассмотрении Конституционного суда сейчас находится ряд резонансных вопросов. При этом КСУ в последнее время занял довольно самостоятельную позицию, его решения не всегда совпадает с видением общественных активистов. В результате последние иногда очень резко высказываются по поводу работы Конституционного Суда, и даже пытаются угрожать судьям. Руководитель центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев считает недопустимым подобные действия, отмечая, что это немыслимая ситуация для любой развитой страны.

"В США или странах ЕС подобная ситуация - нонсенс. Давление на суд, любой суд, в тех же США карается уголовно. В данном случае нашим представителям "гнезда саросова" закон не писан. Будет говорить откровенно - они и Конституционный суд превращают в поле политической борьбы… Президент у нас гарант Конституции, и здесь, по-моему, та ситуация, когда должен вмешаться Владимир Зеленский. Конституция декларирует независимость судебной ветви власти, в том числе и от чрезмерной активности грантовых активистов, работающих за деньги из-за рубежа", - напомнил он.

По мнению эксперта, цель действий этих активистов заключается вовсе не в создании более эффективной судебной системы или борьбе с коррупцией. Речь, по его мнению, идет исключительно о том, кто будет контролировать правоохранительные органы.

"Вся эта затея с созданием антикоррупционной вертикали - это не столько борьба с коррупцией, сколько стремление обеспечить ориентированную прежде всего на коллективный Запад правоохранительную вертикаль, то есть контролируемую не из Офиса президента, а из посольств США и Британии", - полагает он.

При этом Золотарев не верит в победу "соросят" и считает, что до переформатирования и, тем более, ликвидации Конституционного суда дело не дойдет.

"Данный сценарий реалистичный только в случае какого-то очень серьёзного общественно-политического катаклизма - если как в Киргизии система рухнет за ночь. В противном случае никто на Банковой или в Конституционном суде потакать хотелкам деятелей вроде Шабунина не будет", - считает он.

В то же время экспорт ожидает нарастания информационной атаки на Конституациорный суд и его судей.

"Дальше, я полагаю, усилится информационное давление на Конституционный суд, вы увидите его в эфирах, на полосах изданий… А вот обысков и подозрений ожидать не стоит. Дело в том, что судьи Конституционного суда находятся на особом положении. И если будут подобные действия со стороны НАБУ, то они будут иметь эффект разорвавшейся бомбы. Я думаю, что до этого не дойдет. Тем более, что в Конституционном суде высококвалифицированные юристы, которые понимают, что нельзя давать ни малейшего повода или зацепки в ситуации, когда они оказались в эпицентре противостояния", - считает эксперт.

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