Сколько надо смертей, чтобы признать неправоту? — Синегубов обратился к оппонентам

Олег Синегубов отмечает, что несмотря на то, что "иногда чувствуешь несправедливость, ведь несколько ограничен в действиях или желаниях", всем надо продолжать придерживаться установленных правил карантина.

"Участники избирательной гонки, следите за соблюдением карантинных требований при своих агитационных мероприятий, не пренебрегайте здоровьем людей. Предвыборный популизм не может быть выше здоровья и жизни граждан!", - резюмировал Олег Синегубов.

Напомним, начиная с понедельника, 5 октября, Полтава находится в "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В "желтом" - город Лубны, Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Решетиловский, Полтавский и Шишацкий районы. С начала пандемиии в Полтавской области зафиксировано 3497 случаев заболевания ковид-19, из них большая часть приходится на Полтаву - 1813 Накануне свое обращение записал мэр города Полтава Александр Шамота, в нем он выступил против карантина через вход области к "оранжевой" зоны.

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