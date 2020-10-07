Патриотическая партия "Варта" вела на местные выборы "фанатку Путина"

Кандидата в депутаты Стрыйского городского совета (Львовская область) от политической партии "Варта" Елену Гуршалову сняли с выборов из-за семейной фотографии на Красной площади в Москве, футболки с изображением Владимира Путина и ее призывов к миру и дружбе с Российской Федерацией (РФ).

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

В социальных сетях обнаружили семейные фотографии Гуршаловой 2-летней давности, сделанные на Красной площади в Москве, а также дома на кухне с мужем - оба в футболках с изображением Президента России Путина и надписями "Своих на бросаем".

Также местные люстраторы обвинили ее, что в сообщениях в соцсети Facebook ранее она писала о "приверженности государству-агрессору". Гуршалова действительно не скрывала, что она - за дружбу с Россией, за мир на Донбассе и указывала на общую историю двух народов.

Партия "Варта" мгновенно открестилась от "фанатки Путина", заявив, что "взгляды кандидата в депутаты Стрыя Елены Гуршаловой на отношения с Россией противоречат идеологии партии".

"Однозначно, в нашей команде нет места людям, которые поддерживают РФ и не разделяют четкой и категорической позиции "Варты": Россия - это враг!", - говорится в заявлении партии.

Также бывшие соратники пожаловались на Гуршалову в Службу безопасности Украины, а в самом городе Стрый ей устроили травлю и грозятся поджечь ее салон красоты.

Сама хозяйка салона красоты пояснила, что у нее в России живут родственники. "Мой ребенок в России ходил на рисование и хор бесплатно, хоть мы были из Украины. У нас там семья, мне что, из-за политики их ненавидеть, потому что они русские? Или забыть прошлое, историю, которую перекручивают на свой лад кому попало? Наши прадеды погибали за мир, а мы теперь их поносим и все, что они для нас сделали", - подытожила Гуршалова.

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