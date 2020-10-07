Стратегические коммуникации Минцифры возглавит Институт когнитивного моделирования

Министерство цифровой трансформации Украины и Институт когнитивного моделирования начинают совместную работу над проектами в направлениях цифровизации, инноваций, развития цифровой экономики и стратегии создания цифрового государства. Об этом говорится в Меморандуме о сотрудничестве, заключенном между сторонами.

"Сейчас Украина стремительно диджитализируется, становится мировым IT-хабом. Моя цель - в ближайшие годы построить цифровое государство, которое создает комфортные условия для каждого гражданина, - отмечает вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. - Мы уже сделали мощный прорыв в сфере государственных услуг, экономим время и средства украинцев при оформлении документов, убираем очереди, бюрократические процессы и коррупционные схемы. Для того чтобы цифровая трансформация Украины проходила более эффективно, а продукты и услуги министерства были хорошо узнаваемыми и понятными для людей, нужна коммуникация на стратегическом уровне".

Основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко отметил, что коронакризис ускорил необратимую цифровизацию мира: "Именно благодаря работе Минцифры Украина уже имеет сервисы, которые до сих пор не доступны во многих развитых странах. И это не просто тактические решения, а реализация стратегического видения создания цифрового государства. Это крутые инициативы во всех сферах жизни, которые вскоре почувствует каждый. Наша команда усилит коммуникационную составляющую этого многокомпонентного процесса".

Светлана Павелецкая, CEO ИКМ, отмечает, что команда института будет работать над стратегическими процессами и построением успешного бренда министерства в Украине и мире.

"Минцифры является одним из самых эффективных ведомств страны - государство шаг за шагом становится удобным сервисом для граждан. Наша задача - сделать коммуникацию системной, понятной и эффективной. Слово "диджитализация" должно не пугать, а ассоциироваться с комфортом и упрощением бюрократических схем. Министерство генерирует большое количество инновационных продуктов, и мы рады, что сможем рассказывать о них обществу", - говорит Павелецкая.

Институт когнитивного моделирования и Минцифры сконцентрируют свои усилия на создании стратегии продвижения идей цифровой трансформации, их популяризации, поддержке достижений в области диджитализации и формировании цифрового государства. Стороны также будут сотрудничать в организации всеукраинских событий, участия в международных мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа Украины в мире, привлечение международных партнеров, развитие е-бизнеса в Украине, а также ускорение диджитал-прорыва государства.

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