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  • 9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"
07 октября 2020, среда, 16:03 8
Пресс-центр 2020-10-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

Алина Заика

9 октября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Херсонской области и города Херсона, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" со 2 по 10 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Херсона, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Херсонский областной совет, Херсонский городской совет, а также кандидатов на должность Херсонского городского главы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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