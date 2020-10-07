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07 октября 2020, среда, 15:56 553
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Українські Новини
В 2020 году киевские дворы отремонтировали на 620 млн гривен, – мэр Кличко

В 2020 году киевские дворы отремонтировали на 620 млн гривен, – мэр Кличко

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, мэр Киева, Межквартальные проезды, Дворы, Ремонт инфраструктуры, Придомовая территория
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах города из бюджета столицы в этом году выделили 620 млн гривен.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"840 придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы обновили в этом году. В 2019 году - 827 дворов. Некоторые из них не видели ремонта по 40-50 лет!" - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, обширную программу по ремонту дворов город начал в прошлом году. Если в 2019 году работы осуществляли преимущественно в небольших дворах и проездах, то в этом году - в основном на территориях площадью более 1 тыс. кв. метров.

"Это - самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия. На большинстве объектов работы уже осуществили более чем 90%. В Дарницком, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах работы завершили в полном объеме", - добавил Кличко.

Наибольшее количество объектов обновили в Дарницком районе - 111, в Днепровском - 106, в Деснянском районе отремонтировали 99 дворов и проездов, в Cоломьянському районе - 91 объект.

"Всего на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов в этом году мы выделили 620 млн гривен. И эту программу по ремонту столичных дворов и проездов продолжим и в следующем году", - отметил Виталий Кличко.

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