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  • 12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"
07 октября 2020, среда, 15:51 25
Пресс-центр 2020-10-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и го

12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

Алина Заика

12 октября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Днепропетровской области и города Днипра, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 3 по 10 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Днипра, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Днепропетровский областной совет, Днипровский городской совет, а также кандидатов на должность Днипровского городского главы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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