Адвокат судей Окружного административного суда Киева заявляет о нарушениях закона НАБУ и Генпрокуратурой

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченка и Владимира Келеберду для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября. Об этом сообщает адвокат судей ОАСК Андрей Заяц.

Судьи ОАСК не собираются являться в НАБУ, поскольку не имеют соответствующего процессуального статуса по делу, о котором идет речь, что было раньше подтверждено решением ВСП от 1 сентября 2020 года.

Тогда Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от правосудия судей Окружного административного суда города в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьям сообщения о подозрении и, соответственно, они не получили статус подозреваемых.

Кроме того, 1 октября 2020 следственный судья Печерского районного суда Киева дополнительно обязал компетентное должностное лицо Офиса Генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу в уголовном производстве № 42014100020000046 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины.

То есть, указанные в сообщении НАБУ судьи ОАСК в настоящее время не имеют статуса подозреваемых по этому делу и, соответственно, не должны являться для проведения следственных действий.

Также адвокат обратил внимание на то, что НАБУ в принципе не имеет права расследовать это дело, ведь оно давно должно было быть передано в другой следственной орган в соответствии с определенной законом подследственностью.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020 г.. Генерального прокурора обязали поручить осуществление досудебного расследования в уголовном производстве № 22020120000000019 от 17.07.2020 г.. другому органу досудебного расследования. Указанное Постановление суда является окончательным судебным решением, обжалованию не подлежит, вступило в законную силу и должно быть немедленно исполнено. При этом, до сих пор данное судебное решение не исполнено. Более того, из Офиса Генерального прокурора поступило сообщение о том, что обращение адвоката было вообще передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Следовательно, в данном случае Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допустила умышленное невыполнение постановления суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 382 УК Украины.

Также адвокат обратил внимание на то, что это далеко не полный перечень манипуляций, к которым прибегают органы следствия по этому делу.

17 июля 2020 тогдашним заместителем Генерального прокурора Любовичем А.А. было составлено и подписано сообщение о подозрении в совершении преступлений, в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК Украины, ряду судей Окружного административного суда Киева и некоторым другим лицам. Им инкриминировалось участие в преступной организации, участие в преступлениях совершенных такой организацией, то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины (в редакции Закона Украины от 05.04.01 № 2341-III).

Любович А.А. был осведомлен о том, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом» от 04.06.20 № 671-III изложена в новой редакции ст. 255 УК Украины. Этот закон вступил в силу 27.06.20. То есть, по состоянию на 17.07.20 ч. 1 ст. 255 УК Украины в редакции Закона Украины от 05.04.01 № 2341-III уже не действовала и совершенные действия судьями Окружного административного суда в принципе перестали быть уголовно-наказуемыми деяниями с точки зрения закона.

Учитывая вышеприведенные факты, защита судей Окружного админсуда Киева вновь заявляет о полной незаконности происходящего вокруг суда и его работников. То, что делает НАБУ, не имеет никакого отношения к закону - это исключительно пиар-кампания, рассчитанная на СМИ и дезинформацию общественности.

В то же время, защита судей ОАСК выражает глубокую обеспокоенность из-за того, что эта пиар-кампания, на самом деле, не что иное как грубое вмешательство должностных лиц в деятельность судебной системы. Вопреки принципам, на которых основывается правовое государство, каждый судья в стране может в любой момент стать объектом атак со стороны определенных органов, которые фактически действуют вне отечественного законодательства. Это все наносит разрушающий вред судебной системе и государству в целом.

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