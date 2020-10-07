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07 октября 2020, среда, 13:55 10
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Українські Новини
В Киеве замена теплосетей по Тростянецкой длиться уже третий год, - Попов

В Киеве замена теплосетей по Тростянецкой длиться уже третий год, - Попов

Петр Стуженко
Мэр, Киевсовет, Попов, Теплосети, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ
Александр Попов. Фото: ОПЗЖ
Александр Попов. Фото: ОПЗЖ

Новая власть Киева должна принять программу реконструкции инженерных сетей и строго следить за ее выполнением. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - за жизнь Александр Попов во время инспекции городской теплосети и сети водопровода, информирует портал zagittya.com.ua.

"По проблеме инженерных сетей необходимо принять городскую программу их реконструкции и капитального ремонта - чтобы работы проводились масштабно и организованно. За три года системной работы в мэрии в 2010-2013 годах мы уменьшили аварийность сетей в восемь раз. Сейчас же регулярные прорывы труб по всему городу. Но городскую власть это не беспокоит, потому что она переложила проблемы киевлян на их же плечи", - заявил Александр Попов.

Кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя сообщил, что сегодняшний день инженерные сети города катастрофически изношены. Так, по его словам, протяженность сети "Киевводоканала" составляет около 7 тысяч км, и более 60% из них требуют или замены, или капитального ремонта. А теплосети - это около 5 тысяч км, и их износ - до 85%.

"Этими вопросами нужно заниматься не то, что ежегодно, а ежедневно. Но в реальности все иначе. К примеру, на улице Иоанна-Павла II замена труб теплосети длится уже около года, что создает проблемы для автомобилей и вызывает недовольство местных жителей. И это не самый вопиющий случай: на Тростянецкой работы по теплосети длятся уже три года", - рассказал политик.

"Команда Оппозиционной платформы - За життя идет в Киевсовет для того, чтобы эти проблемы решать, и решать быстро. Когда в 2010-2013 году я руководил Киевской администрацией, мы строили путепроводы за пять месяцев, за два года построили целый стадион "Олимпийский", за три года - шесть станций метро. А здесь целых три года прокладывают теплосеть на одной улице. Это означает, что нет контроля, нет исполнительной власти, которая должна контролировать ход работ", - резюмировал Александр Попов.

Напомним, во время руководства Попова Киевская горгосадминистрация также провела учет многоквартирных домов, чтобы провести капитальный ремонт всех жилых зданий, которые в этом нуждаются.

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