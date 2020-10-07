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  • Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов, - Сергей Гусовский
07 октября 2020, среда, 12:29 733
Политика 2020-10-07T12:45:01+03:00
Українські Новини
Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов, - Сергей Гусовский

Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов, - Сергей Гусовский

Павел Твердохлиб
Киев, Выборы, Мэр, Сергей Гусовский , ЗА Майбутнє, Город-спутник
Сергей Гусовский. Фото: ЗМ
Сергей Гусовский. Фото: ЗМ

Даже две новые кольцевые дороги не спасут столицу от пробок, - считает кандидат в мэры Киева от партии "За Майбутнє" Сергей Гусовский.

По мнению политика, проблема не в количестве автодорог, а в равномерном сбалансированном развитии и Киева, и городов-спутников.

"Каждый день в Киев на работу приезжают более 600 тыс. человек из городов-спутников. В этих городах массово строится жилье, при этом оно часто не обеспечивается ни социальной инфраструктурой, ни инженерными сооружениями. В итоге Киев эксплуатируется без надлежащих компенсаций и согласований со стороны окружающих городов, будь то Бровары, Вышгород, Ирпень, Борисполь или Вишневое".

Эту проблему город должен решить с Верховной Радой, которая должна как можно быстрее принять закон о агломерации.

"Опыт других городов (например, Парижа) свидетельствует о том, что, если будет закон об агломерации, эти вопросы решатся", - отмечает политик.

Киевская агломерация - объединение киевских пригородов и ближайших городов-спутников в общую социально-экономическую структуру, стимулировать их развитие, привлечение инвестиций, создание благоприятной среды для предпринимательства, удовлетворение потребностей киевлян в жилье и отдыхе. Принятие Закона об агломерации прописано в программе политической силы "За Майбутнє" на выборах в Киевсовет.

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