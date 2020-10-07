Женское движение партии "ЗА МАЙБУТНЄ" требует отправить министра здравоохранения в отставку

Такое видеообращение появилось на официальной странице Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" в Фейсбуке.

Женщины со всей Украины обратились к Президенту Зеленскому с требованием отправить в отставку Максима Степанова - как такого, что не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

"Жизнями украинцев руководит человек, который за полгода не сделал ничего для улучшения эпидемиологической ситуации ... Министр Степанов, вы не справились со своими обязанностями. Вам пора уходить" - призвали координаторы движения из всех областей Украины.

"Господин Президент, готовы ли вы брать на себя ответственность за бездействие министра здравоохранения и смерти украинских граждан? Если нет - вы отправите Степанова в отставку!" - отметила руководительница Женского движения Ирина Суслова.

Напомним, Украина в последние недели - среди лидеров по числу заболевших в сутки. В частности, на сегодняшнее утро в стране зафиксировано 4753 новых случая.

Вместе с тем, в стране нет необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование. В медучреждениях наблюдается критическая нехватка койко-мест, не хватает кислородных систем, а в большинстве больниц отсутствуют компьютерные томографы.

При этом в апреле Верховная Рада Украины создала в Государственном бюджете на 2020 год Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен. Со временем объем вырос до 66 млрд. Однако большую часть средств Фонда - 35 млрд гривен - правительство направило на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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