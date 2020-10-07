Киевское Динамо отпраздновало 45 лет победы над мюнхенской Баварией в Суперкубке Европы

6 октября киевское Динамо отметило 45 годовщину выездной победы в Мюнхене, где обыграло Баварию в первом матче за суперкубок УЕФА, информирует портал podrobnosti.ua.

Игра закончилась ос счетом 1:0 в пользу Динамо. Эта победа сделала игроков клуба легендами.

Исторический матч прошел 6 октября 1975-го.

Так, на Республиканском стадионе Динамо впервые в своей истории завоевало почетный трофей. Игрой динамовцев восхищались болельщики и специалисты, а Олег Блохин, забивший все три мяча в двух поединках против немецкого гранда, по праву получил по итогам года "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы.

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