Дождевую канализацию Винницы надо немедленно модернизировать, – Кудлаенко

Кандидат на должность винницкого городского головы от политической партии "Европейская солидарность" Сергей Кудлаенко предлагает модернизировать дождевую канализацию и осовременить дорожную инфраструктуру города.

Об этом сообщил информационный веб-сайт ВінницяОК, ссылаясь на страницу кандидата в социальной сети Facebook.

"Наша команда предлагает модернизировать ливневую канализацию, обеспечить работу коммунальных служб и вовремя ее очищать, создать систему водоотведения и перенаправить дождевую воду на определенные участки, так называемые дождевые сады, которые будут поглощать и задерживать воду", - написал Кудлаенко.

Основной причиной затопления улиц города Кудлаенко считает отсутствие в новых районах дождевой канализации. "Застройщики и чиновники не интересуются созданием инфраструктуры, они лишь набивают карманы", - подчеркнул он.

Ранее Кудлаенко неоднократно заявлял, что надо запретить и прекратить хаотичную застройку в городе.

"Сейчас, как грибы, растут новые жилые комплексы без разрешительной документации и надлежащего коммунальной и социальной инфраструктуры. Власть должна принять не популистский, а четкий план развития и застройки города, который должен выполняться", - акцентировал кандидат в мэры Винницы.

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