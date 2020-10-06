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06 октября 2020, вторник, 19:47 413
Выборы 2020-10-06T20:00:02+03:00
Українські Новини
Дождевую канализацию Винницы надо немедленно модернизировать, – Кудлаенко

Дождевую канализацию Винницы надо немедленно модернизировать, – Кудлаенко

Ирина Дорофейчук
Местные выборы-2020, Сергей Кудлаенко, Евросолидарнисть, Дождевая канализация
Сергей Кудлаенко. Фото из открытых источников
Сергей Кудлаенко. Фото из открытых источников

Кандидат на должность винницкого городского головы от политической партии "Европейская солидарность" Сергей Кудлаенко предлагает модернизировать дождевую канализацию и осовременить дорожную инфраструктуру города.

Об этом сообщил информационный веб-сайт ВінницяОК, ссылаясь на страницу кандидата в социальной сети Facebook.

"Наша команда предлагает модернизировать ливневую канализацию, обеспечить работу коммунальных служб и вовремя ее очищать, создать систему водоотведения и перенаправить дождевую воду на определенные участки, так называемые дождевые сады, которые будут поглощать и задерживать воду", - написал Кудлаенко.

Основной причиной затопления улиц города Кудлаенко считает отсутствие в новых районах дождевой канализации. "Застройщики и чиновники не интересуются созданием инфраструктуры, они лишь набивают карманы", - подчеркнул он.

Ранее Кудлаенко неоднократно заявлял, что надо запретить и прекратить хаотичную застройку в городе.

"Сейчас, как грибы, растут новые жилые комплексы без разрешительной документации и надлежащего коммунальной и социальной инфраструктуры. Власть должна принять не популистский, а четкий план развития и застройки города, который должен выполняться", - акцентировал кандидат в мэры Винницы.

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