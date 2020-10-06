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  • "Батькивщина" наберет больше своего базового электората в Киеве, — политэксперт Олещук
06 октября 2020, вторник, 15:48 632
Политика 2020-10-06T16:30:01+03:00
Українські Новини
"Батькивщина" наберет больше своего базового электората в Киеве, — политэксперт Олещук

"Батькивщина" наберет больше своего базового электората в Киеве, — политэксперт Олещук

Елена Новикова
Петр Олещук
Петр Олещук

Решение о выдвижении Алексея Кучеренко на должность киевского городского головы для "Батькивщины" было оптимальным. Такое мнение в эфире 4 КАНАЛ выразил политический эксперт Петр Олещук. Он высоко оценил как кампанию самого претендента на кресло столичного мэра, так и всей политической силы.

"Алексей Кучеренко, с одной стороны, ассоциации с лидером "Батькивщины "Юлией Тимошенко, а с другой стороны, достаточно опытным и серьезным политическим деятелем с солидным управленческим опытом как в должности министра ЖКХ, так и во главе одной из областных администраций современной Украины", - отметил эксперт.

Таким же хорошим он считает список "Батькивщины". Ведь именно эта политсила, по мнению специалиста, смогла не просто отвечать на игру, которую предлагают другие партии, но и навязать собственную.

"Кампания Кучеренко очень серьезно отличается от кампаний других политиков. Она основывается на идее необходимости привлечения профессионалов. То есть не просто шоуменов, а именно людей, которые имеют опыт местного самоуправления и опыт в целом управленческой деятельности", - подчеркнул Олещук.

По мнению политического эксперта, у "Батькивщины" есть все возможности не только привлечь голоса всего базового электората в столице, но и выйти за его пределы, пытаясь привлечь тех избирателей, которые скептически относятся к шоуменам и вообще к медийным лицам в современной украинской политике.

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