Ермак и Порошенко сговорились за спиной Зеленского, – Деркач

Петр Порошенко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вступили в сговор за спиной Президента Зеленского, чтобы помочь Порошенко избежать тюрьмы.

Об этом заявил народный депутат Андрей Деркач на своей странице в социальной сети Facebook.

"Речь идет о делах по международной коррупции. Всего нам известно 9 крупных кейсов, к которым прямо или через свое окружение и сообщников был причастен Порошенко. Петр Алексеевич самая заинтересованная личность в том, чтобы замять все эти дела. И если в прошлом это происходило благодаря президентской должности Петра Алексеевича, то сегодня он влияет на процессы непосредственно через окружение Зеленского – прикрывает себя и своих сообщников, борется со своими врагами", – отмечает Деркач.

По словам нардепа, именно по протекции Ермака Порошенко фактически получил "крышу" отдельных подразделений СБУ, на которые у главы ОПУ прямое влияние.

Как отметил Деркач, по информации журналистов-расследователей и патриотически настроенных правоохранителей, руководитель ОП Андрей Ермак, используя первого зама главы СБУ Баранецкого, превратил отдел по противодействию незаконным вооруженным формированиям и преступности пятого управления контрразведки СБУ в личную контору по сбору информации, давлению на политических оппонентов, созданию фейковых дел и крышеванию своих коммерческих интересов.

"По полученным нами сведениям Руслан Баранецкий покрывает и скрывает информацию относительно связей Андрея Ермака с бизнесменами Российской Федерации и США. В обмен на это он остается на посту и имеет фактическое право на «крышевание» криминальных потоков и бизнеса из ДНР и ЛНР под видом контрразведывательной деятельности и защиты национальных интересов государства", – заявил Деркач.

Нардеп также сообщил, что у него есть информация о государственных деятелях, политиках и бизнесменах, по которым подопечные Баранецкого ведут противоправные действия. Эту информацию он планирует передать в правоохранительные органы.

"Многих преследуют по указке Порошенко. И судя по регулярности его контактов с Ермаком, этих фамилий очень много", – резюмировал Деркач.

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