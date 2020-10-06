підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 14:58 159
Президент 2020-10-06T15:45:02+03:00
Українські Новини
Єрмак та Порошенко змовилися за спиною Зеленського, – Деркач

Єрмак та Порошенко змовилися за спиною Зеленського, – Деркач

Ірина Дорофейчук
Петро Порошенко, Андрій Єрмак, Андрій Деркач, Офіс Президента України
Андрій Деркач. Фото: Faceboоk
Андрій Деркач. Фото: Faceboоk

Петро Порошенко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вступили у змову за спиною Президента Зеленського, щоб допомогти Порошенку уникнути в’язниці.

Про це заявив народний депутат Андрій Деркач на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Йдеться про справи з міжнародної корупції. Всього нам відомо 9 великих кейсів, до яких прямо або через своє оточення і спільників був причетний Порошенко. Петро Олексійович найзацікавленіша особа у тому, щоб зам'яти все ці справи. І якщо в минулому це відбувалося завдяки президентській посаді Петра Олексійовича, то сьогодні він впливає на процеси безпосередньо через оточення Зеленського – прикриває себе та своїх спільників, бореться зі своїми ворогами", – зазначив Деркач.

За словами нардепа, саме за протекцією Єрмака Порошенко фактично отримав "дах" окремих підрозділів СБУ, на які голова ОПУ має прямий вплив.

Як зазначив Деркач, за інформацією журналістів-розслідувачів та патріотично налаштованих правоохоронців, керівник ОП Андрій Єрмак, використовуючи першого заступника глави СБУ Баранецького, перетворив відділ з протидії незаконним збройним формуванням і злочинності п'ятого управління контррозвідки СБУ на особисту контору зі збору інформації, тиску на політичних опонентів, створення фейкових справ та "кришування" своїх комерційних інтересів.

"За отриманими нами даними Руслан Баранецький покриває та приховує інформацію щодо зв'язків Андрія Єрмака з бізнесменами Російської Федерації і США. В обмін на це він залишається на посаді і має фактичне право на "кришування" кримінальних потоків та бізнесу з ДНР і ЛНР під виглядом контррозвідувальної діяльності та захисту національних інтересів держави", – заявив Деркач.

Нардеп також повідомив, що у нього є інформація про державних діячів, політиків та бізнесменів, за якими підопічні Баранецького ведуть протиправні дії. Цю інформацію він планує передати у правоохоронні органи.

"Багатьох переслідують за вказівкою Порошенка. І судячи з регулярності його контактів з Єрмаком, цих прізвищ дуже багато", – підсумував Деркач.

Більше новин про: Петро Порошенко Андрій Єрмак Андрій Деркач Офіс Президента України

"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Зах...
Порошенко госпіталізований через коронавірус...
В ОП заявили про позитивні результати від епідзону...
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не ...
Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
Віталій Кличко. Фото: klichko.org
В Києві на вулиці Богатирській мер Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами 15:42 Фото
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Ліцей у Вишневому, де помер директор, йде на карантин. Усі працівники зробили тест на коронавірус 15:14
Віталій Шапран. Фото: facebook.com/shapranv
Член ради НБУ Шапран заявляє про спробу політичного тиску через свій коментар "про лихі 90-і" 15:00
У Київській області зростає кількість нових випадків зараження на COVID-19 15:00
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok