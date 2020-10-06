Єрмак та Порошенко змовилися за спиною Зеленського, – Деркач

Петро Порошенко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вступили у змову за спиною Президента Зеленського, щоб допомогти Порошенку уникнути в’язниці.

Про це заявив народний депутат Андрій Деркач на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Йдеться про справи з міжнародної корупції. Всього нам відомо 9 великих кейсів, до яких прямо або через своє оточення і спільників був причетний Порошенко. Петро Олексійович найзацікавленіша особа у тому, щоб зам'яти все ці справи. І якщо в минулому це відбувалося завдяки президентській посаді Петра Олексійовича, то сьогодні він впливає на процеси безпосередньо через оточення Зеленського – прикриває себе та своїх спільників, бореться зі своїми ворогами", – зазначив Деркач.

За словами нардепа, саме за протекцією Єрмака Порошенко фактично отримав "дах" окремих підрозділів СБУ, на які голова ОПУ має прямий вплив.

Як зазначив Деркач, за інформацією журналістів-розслідувачів та патріотично налаштованих правоохоронців, керівник ОП Андрій Єрмак, використовуючи першого заступника глави СБУ Баранецького, перетворив відділ з протидії незаконним збройним формуванням і злочинності п'ятого управління контррозвідки СБУ на особисту контору зі збору інформації, тиску на політичних опонентів, створення фейкових справ та "кришування" своїх комерційних інтересів.

"За отриманими нами даними Руслан Баранецький покриває та приховує інформацію щодо зв'язків Андрія Єрмака з бізнесменами Російської Федерації і США. В обмін на це він залишається на посаді і має фактичне право на "кришування" кримінальних потоків та бізнесу з ДНР і ЛНР під виглядом контррозвідувальної діяльності та захисту національних інтересів держави", – заявив Деркач.

Нардеп також повідомив, що у нього є інформація про державних діячів, політиків та бізнесменів, за якими підопічні Баранецького ведуть протиправні дії. Цю інформацію він планує передати у правоохоронні органи.

"Багатьох переслідують за вказівкою Порошенка. І судячи з регулярності його контактів з Єрмаком, цих прізвищ дуже багато", – підсумував Деркач.

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