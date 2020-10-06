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06 октября 2020, вторник, 14:59 909
Политика 2020-10-06T14:59:01+03:00
Українські Новини
Чиновник, замешанный в схемах со строительными тендерами при Порошенко, собирается освоить сотни миллионов уже

Чиновник, замешанный в схемах со строительными тендерами при Порошенко, собирается освоить сотни миллионов уже при Зеленском, - СМИ

Татьяна Зотова
Одесса, Строительство, Мусиенко, Злоупотребления, Антарес групп
Строительство. Фото: golos.zp.ua
Строительство. Фото: golos.zp.ua

Начальник аппарата Одесской ОГА Денис Мусиенко сообщил, что планирует поддержать строительство большой детской областной больницы. В то же время Мусиенко не сообщил, что к тендеру на сотни миллионов гривен на строительство детской больницы он планирует привлечь связанную с ним стройкомпанию "Антарес групп", пишет Апостроф.

Одесский чиновник был связан с политической силой предыдущего Президента Петра Порошенко, а с 2019 года, наладив контакт с Зе-командой, занял должность главы аппарата Одесской ОДА.  По информации СМИ, после года на своем влиятельном посту Денис Мусиенко решил привлечь к строительству детской больницы на 700 койко-мест связанную с ним скандальную компанию "Антарес групп".

Эта фирма известна тем, что в 2017 выиграла тендер почти на 18 млн гривен на строительство детского спорткомплекса в Вишневом, Киевской области. Однако уже через полгода под тяжестью первого снега крыша спорткомплекса обвалилась, а присутствующие там дети не пострадали благодаря оперативным действиям тренера. По результатам расследования в растрате средств никого из фирмы "Антарес групп" к ответственности привлечено не было. Кроме того, именно эта компания выиграла тендер на строительство детской спортивной площадке в Болградском районе Одесской области (в это время Денис Мусиенко руководил Болградской районной государственной администрацией Одесской области). Местная администрация судится с "Антарес групп" три года, потому что компания не выполнила работ, на которые заключила договор, а задаток в размере 1,5 млн грн - получила.

Кроме того, по информации прессы, Денис Мусиенко использует элитный автопарк из пяти автомобилей, среди которых BMW 7, два Mercedes-Benz S-класса, Volkswagen Touareg і Toyota, зарегистрированные на мелком киевском бизнесмене Александре Асееве. В декларации одесского чиновника Дениса Мусиенко автомобили отсутствуют, а зарплата за год на должности главы  аппарата – меньше стоимости любого из автомобилей, которым он пользуется.

СМИ отправили соответствующие запросы на Одесскую ОДА и НАЗК с целью выяснить, откуда у Мусиенко роскошные автомобили, которыми он пользуется, и почему их нет в его декларации.

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