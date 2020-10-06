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06 октября 2020, вторник, 13:29 28
Верховная Рада и партии 2020-10-06T13:29:01+03:00
Українські Новини
Зе-власть превратила Украину в "банкомат" для иностранцев, - ОПЗЖ

Зе-власть превратила Украину в "банкомат" для иностранцев, - ОПЗЖ

Петр Стуженко
Долг, Иностранцы, Заявление, Внешнее управление, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ

"Зе-власть кормит внешних управленцев за счет украинского народа". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - за жизнь, текст которого размещен на официальном портале партии.

"Президент Зеленский в очередной раз доказал, что для него и его партии интересы украинских граждан - пустой звук. Поэтому, несмотря на протесты и негодование людей, парламентское монобольшинство приняло, а президент подписал Закон, который разрешает снять ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов государственных компаний. Теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные "надсмотрщики" в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане - бороться с нищетой.

Зе-власть превратила Украину в "банкомат" для иностранных кредиторов и их агентов в Украине. Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Еще сотни миллионов - в карманы разнообразных гастролеров, кормящихся на украинских государственных компаниях. А для украинского народа у Зе-команды другая программа: уничтожение бесплатной медицины, закрытие школ и больниц, рост тарифов и сокращение субсидий. Нищенский прожиточный минимум и 67 долларов минимальной пенсии в проекте бюджета на будущий год. И не имеет значения, что половина украинских семей уже по итогам 2020 года могут оказаться за чертой бедности.

Оппозиционная платформа - за жизнь осуждает антинародную и несправедливую политику, которую проводит Зе-власть под диктовку иностранных кредиторов. Украине нужна честная реструктуризация внешних долгов, а не жизнь по директивам МВФ!

Мы будем требовать, чтобы в проект Государственного бюджета на будущий год были внесены наши предложения. В том числе о повышении прожиточного минимума, минимальной заработной платы и пенсии. Об увеличении государственного финансирования медицины и образования.

Мы будет добиваться, чтобы был принят наш законопроект, который на постоянной основе ограничивает зарплаты в государственном секторе на уровне 10 минимальных заработных плат. А власть, которая ставит интересы внешних кредиторов выше нужд украинского народа - отправлена в отставку!", - отмечается в тексте заявления партии ОПЗЖ.

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