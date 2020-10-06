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06 октября 2020, вторник, 13:11 89
Выборы 2020-10-06T14:00:02+03:00
Українські Новини
Попов называет реконструкцию мостов своим приоритетом на посту мэра Киева

Попов называет реконструкцию мостов своим приоритетом на посту мэра Киева

Павел Твердохлиб
Киев, Мост, Выборы, Реконструкция, Мэр, Попов
Александр Попов. Фото: ОПЗЖ
Александр Попов. Фото: ОПЗЖ

Киевские мосты - Южный мост и Мост Патона - нуждаются в срочной реконструкции. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя Александр Попов во время инспекции мостов города, информирует портал zagittya.com.ua.

"Большинство киевлян зависят от мостов, потому что им приходится переезжать с одного берега на другой. С каждым годом эта проблема становится масштабнее. Большинство мостов построены еще в советское время и не рассчитаны на те нагрузки, которые выдерживают сейчас, поэтому их необходимо обслуживать и ремонтировать. А этого не происходит, и они уже находятся в аварийном состоянии. Мост Патона  уже на последней, пятой степени аварийности, а нынешние власти города обещают его реконструкцию только через пять лет", - заявил Александр Попов.

По его словам, на мосту Патона каждый день возникают огромные пробки, потому что из-за точечных ремонтов там постоянно ограничивают движение.

"Та же проблема с Южным мостом. Тут тоже нужна реконструкция, на которую потребуются средства. Мы будем изыскивать финансирование на эти цели в первую очередь, так как речь идет о стратегических объектах. Мосты однозначно будут нашим приоритетом", - добавил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя.

Напомним, за время руководства Александра Попова в Киевской горгосадминистрации (2010-2014 гг.) были построены шесть станций метро,  строились развязки Гаванского и моста Патона, тоннель под Почтовой площадью, закончено строительство Дарницкого моста.

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