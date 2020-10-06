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06 октября 2020, вторник, 12:55 596 Фото
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Українські Новини
В Киеве появились баннеры "Победа Пальчевского = победе Путина"

В Киеве появились баннеры "Победа Пальчевского = победе Путина"

Сергей Паламаренко
Скандал, ВВС, Пальчевский, Баннер, Путин
Антиреклама в Киеве. Фото: facebook
Антиреклама в Киеве. Фото: facebook

Полотнища стилизованные под наружную рекламу кандидата, а на переднем плане - надпись "Победа Пальчевского = Победе Путина". Баннеры заметили на Шулявском и Печерском мостах.

Как известно, ранее Андрей Пальчевский неоднократно привлекал внимание общественных организаций и журналистов из-за баллотирования в Госдуму Российской Федерации, возможные связи с российскими спецслужбами и криминальными элементами, а также из-за периодического появления в эфире российских пропагандистских каналов.


Например, по данным журналистского расследования Bihus.info "Пальчевский PRO: российский бизнес, связи с оккупантами и команда призраков", бизнес-активы Пальчевского управляются через совместные оффшорные компании с компаниями известного выходца из российского криминала Виталия Кочеткова, а сам политик находится в тесной связи с депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.
Напомним, ранее Пальчевский попал в скандал после интервью журналистами украинской службы новостей BBC. В частности, он открестился от своих слов на российском ТВ о воссоединении с РФ, несмотря на видеодоказательства. Несмотря на это, Пальчевский обвинил журналистку Диану Курышко во лжи и требовал извинений.

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