На Киевщине происходит рейдерский захват земель под прикрытием иностранных инвестиций, — СМИ

Более 450 гектар паевых земель села Волошиновка Барышевского района Киевской области находится в рейдерском захвате. Объектом рейдерства стало ООО "УСА-Агромир", которое уже 12 лет хозяйничает в этом селе и имеет договоры аренды с почти 800 гражданами, пишет издание Экономические новости.

Речь идет об участках, которые расположены на территории Волошиновского и Селичивского старостинских округов Барышевской объединенной территориальной общины Киевской области. Цель рейдеров - сделать предприятие банкротом и завладеть всеми паями. Об этом говорится в обращении дольщиков к председателю Службы безопасности, Генерального прокурора и Президента Украины

В документе сказано, что в марте 2019 был уволен директор этого предприятия Татьяну Малюта за кражу топлива и другого имущества на 17 млн гривен. А через 10 дней владельцы паев без ведома предприятия ООО "УСА-Агромир" начали массово расторгать договоры. Процедура вместо нескольких месяцев занимала 10 минут.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что экс-директор Тетятна Малюта использовала поддельную печать в сговоре с так называемыми" черными регистраторами "успела перерегистрировать 106 договоров аренды в пользу ООО" Капитал-Агроинвест ", - говорится в обращении.

В апреле 2019 Постановлением суда был наложен арест на 106 земельных участков, незаконно рейдерским способом были переданы в пользу ООО "Капитал-Агроинвест". Также был наложен арест на 681 кадастровых номеров, которые находились в пользовании ООО "УСА-Агромир", для предотвращения совершения противоправных действий со стороны другого предприятия. Всего под арестом оказалось 787 земельных участков граждан.

Имея на руках судебные решения ООО "УСА-Агромир" осенью обработало земли и провело посевную компанию, но урожай собрать не может до сих пор. Выяснилось, что несмотря на арест земельных паев корпоративные права ООО "Капитал-Агроинвест" были перепроданы обществу "УИФК-Агро", директором которого является гражданин Германии Дитрих Трайс.

Собрать урожай "УСА-Агромир" мешают нанятая "УИФК-Агро" большое количество охраны. Именно с помощью "титушок" рейдеры собирают урожай, который не сеяли и не обрабатывали. Рейдеры готовы позволить фермерам собрать урожай при условии, что они откажутся от претензий на паи и судебных исков. Иначе угрожают посольством Германии.

"Если суть иностранных инвестиций в Украину заключается в том, чтобы в отечественного производителя мошенническим методом украсть гектара земли, затем с помощью" титушок "у него отобрать урожай, а полученную прибыль вывести для удовлетворения иностранных инвесторов, то это грубое нарушение прав собственников? Это фейковые инвестиции ,. Такую сделками без покровителей в крупных государственных кабинетах сделать невозможно ", - заявил директор ООО" УСА-Агромир "Олег Орел

Реальные владельцы земельных наделов обратились не только в суд, но и в СБУ, Генпрокуратуры, Президента и правительства чтобы государственные органы защитили право фермера и крестьян на свою землю.

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