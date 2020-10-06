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  • Алексей Кучер заступился за Президента Зеленского и ответил мэру Днипра Филатову, - СМИ
06 октября 2020, вторник, 09:33 999
Политика 2020-10-06T09:33:01+03:00
Українські Новини
Алексей Кучер заступился за Президента Зеленского и ответил мэру Днипра Филатову, - СМИ

Алексей Кучер заступился за Президента Зеленского и ответил мэру Днипра Филатову, - СМИ

Татьяна Зотова
Выборы, Филатов, Днипро, Зеленский, Кучер
Алексей Кучер. Фото: glavcom.ua
Алексей Кучер. Фото: glavcom.ua

Харьковский губернатор предупредил, что уже через несколько дней больницы будут переполнены и не смогут принимать пациентов. Ответственность за это несет власть, которая игнорировала проблему, информирует портал glavcom.ua.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер жестко ответил мэру Днипра Борису Филатову, который обвинил Президента Владимира Зеленского в неэффективной организации борьбы с пандемией коронавируса. Губернатор отметил, что мэры городов боятся принимать непопулярные решения, опасаясь за свои рейтинги перед выборами. В то время как местная и центральная власть должна действовать слаженно ради спасения жизней.

"Кто готов принимать непопулярные решения за несколько недель до выборов? Кто готов объяснять, штрафовать, закрывать общественные места? Точно не мэр! Он очень хочет переизбраться. Он будет проводить массовые гуляния и делать вид, что вируса нет. А когда неизбежно возникнут проблемы, обвинять Президента и профильное министерство", - написал Алексей Кучер в Фейсбук.

Харьковский губернатор предупредил, что украинские больницы уже переполнены, и страна оказалась "на пороге большой национальной проблемы".

"Остались считанные дни до того момента, когда больницы будут переполнены настолько, что придется отказывать пациентам", - пояснил он.

По мнению Алексея Кучера, местное самоуправление должно прилагать максимум усилий, чтобы предоставить всю необходимую помощь пациентам с ковидом. В том числе, координировать свои действия с центральной властью.

"Когда человек попадает в переполненную городскую больницу, он думает не о политике и виноватых. Он хочет выздороветь и выжить. В этот момент ему не важно, кто потратил деньги на мост и парки вместо больниц", - констатировал глава ХОГА.

Он указал на необходимость "думать не о своих рейтингах перед выборами, а о спасении наших детей и родителей!"

"Подумайте об этом, когда будете писать очередной хайповый пост. А лучше позвоните Президенту и попросите помощи. Не для себя, а для пациентов городских больниц, на которых у Вас нет ни времени, ни средств, ни желания что-то изменить", - обратился Алексей Кучер к мэру Днипра. https://glavcom.ua/country/politics/oleksiy-kucher-zastupivsya-za-prezidenta-zelenskogo-i-vidpoviv-meru-dnipra-filatovu-709397.html

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