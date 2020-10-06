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  • Олексій Кучер заступився за президента Зеленського і відповів меру Дніпра Філатову, - ЗМІ
06 жовтня 2020, вівторок, 09:33 365
Політика 2020-10-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
Олексій Кучер заступився за президента Зеленського і відповів меру Дніпра Філатову, - ЗМІ

Олексій Кучер заступився за президента Зеленського і відповів меру Дніпра Філатову, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Харків, Зеленський, Філатов, Кучер
Алексей Кучер. Фото: glavcom.ua
Алексей Кучер. Фото: glavcom.ua

Харківський губернатор попередив, що вже через кілька днів лікарні будуть переповнені і не зможуть приймати пацієнтів. Відповідальність за це несе міська влада, яка ігнорувала проблему, інформує портал glavcom.ua.


Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер жорстко відповів меру Дніпра Борису Філатову, який звинуватив президента Володимира Зеленського в неефективній організації боротьби з пандемією коронавірусу. Губернатор зазначив, що мери міст бояться приймати непопулярні рішення, побоюючись за свої рейтинги перед виборами. У той час як місцева і центральна влада повинна діяти злагоджено заради порятунку життів.

"Хто готовий приймати непопулярні рішення за кілька тижнів до виборів? Хто готовий пояснювати, штрафувати, закривати громадські місця? Точно не мер! Він дуже хоче переобратися. Він буде проводити масові гуляння і робити вигляд, що вірусу немає. А коли неминуче виникнуть проблеми, звинувачуватиме Президента і профільне міністерство", - написав Олексій Кучер в Фейсбук.
Харківський губернатор попередив, що українські лікарні вже переповнені, і країна опинилася "на порозі великої національної проблеми".
"Залишилися лічені дні до того моменту, коли лікарні будуть переповнені настільки, що доведеться відмовляти пацієнтам", - пояснив він.
На думку Олексія Кучера, місцеве самоврядування повинно докладати максимум зусиль, щоб надати всю необхідну допомогу пацієнтам з ковідом. В тому числі, координувати свої дії з центральною владою.
"Коли людина потрапляє в переповнену міську лікарню, вона думає не про політику і винних. Вона хоче одужати і вижити. У цей момент їй не важливо, хто витратив гроші на міст і парки замість лікарень", - констатував глава ХОДА.
Він вказав на необхідність "думати не про свої рейтинги перед виборами, а про порятунок наших дітей і батьків!"
"Подумайте про це, коли будете писати черговий хайповий пост. А краще зателефонуйте Президенту і попросіть допомоги. Чи не для себе, а для пацієнтів міських лікарень, на яких у Вас немає ні часу, ні коштів, ні бажання щось змінити", - звернувся Олексій Кучер до мера Дніпра. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/oleksiy-kucher-zastupivsya-za-prezidenta-zelenskogo-i-vidpoviv-meru-dnipra-filatovu-709397.html

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