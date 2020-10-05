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  • Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения, — Алексей Кучеренко
05 октября 2020, понедельник, 18:49 487
Политика 2020-10-05T19:15:01+03:00
Українські Новини
Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения, — Алексей Кучеренко

Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения, — Алексей Кучеренко

Елена Новикова
Алексей Кучеренко. Фото: пресс-служба
Алексей Кучеренко. Фото: пресс-служба

Это не подвиг за наши с вами деньги построить очередной мост, сквер или фонтан.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс-служба.

"Главное сделать это эффективно, качественно и за ту смету, которую он стоит, чтобы он не был в 2 или 3 номинала. Потому за 3 цены сделать нам за наши деньги с "откатами" какой-то подарок - зачем это нужно? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру", - заявил политик.

Он напомнил киевлянам, что бюджет города - это налоги. По его словам, одним из ярких примеров WOW-эффекта является стеклянный мост.

"Эти деньги надо воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использованием. Мост стеклянный у нас появился, у которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт: или в общественный - и видят, в каком он состоянии, или в свой личный - и наблюдают вечные пробки на дорогах. Годовой бюджет Киева - 57500000000 гривен. Берем 5 лет - это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет решения, тротуары разбиты, городов недостроенный, нет тоннеля, где он нужен ", - отметил политик.

"Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. В программе команды "Батькивщина" предлагаются именно такие решения", - резюмировал Кучеренко.

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