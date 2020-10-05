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  • Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе
05 октября 2020, понедельник, 13:17 563
Медицина 2020-10-05T13:20:09+03:00
Українські Новини
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19

Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе

Надежда Комендантова
лекарство от коронавируса
Фото: amnu.gov.ua/
Фото: amnu.gov.ua/

На официальном сайте Национальной Академии Медицинских наук Украины (НАМНУ) появилось сообщение о получении новых данных, подтверждающих противовирусное действие лекарственного средства Протефлазид ® при SARS-CoV-2.

Отмечено, что исследования были проведены в двух европейских научных центрах - Helmholtz Centre for Infection Research (Germany) и CReSA BSL3 laboratory, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), IRTA Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Spain).

"В опытах in vitro подтверждены предварительные выводы украинских ученых: лекарственное средство Протефлазид ® проявляет специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV-2", - говорится в сообщении НАМН Украины.

Новость уже активно обсуждают в медицинской среде.

Заведующий отделом интенсивной терапии и детоксикации Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского НАМНУ, доктор медицинских наук Сергей Борщев в заметке на ФБ, комментируя результаты европейских исследований, напомнил о "болезненной истерии", которая взорвалась весной после обнародования результатов доклинических исследований действующего вещества протефлазид, проведенных в лаборатории Института эпидемиологии. Ведь после заявления руководства НАМНУ о том, что "действующее вещество эффективно подавляет репликацию коронавируса в клеточной культуре in-vitro", ряд "экспертов" обвинили украинских ученых в "занятиях лженаукой".

"С апреля 2020 года по настоящее время в рамках исследования профилактического действия препарата Протефлазид принимают участие сотрудники нашего института. На сегодняшнее время среди 192 сотрудников, принимавших препарат, не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 и побочных действий Протефлазида, - подчеркивает врач. - Есть мнение, что при условии широкого применения этого препарата мы бы имели совсем другие, значительно меньшие показатели заболеваемости и тяжелых случаев COVID-19 и существенно более низкую летальность", - уверен доктор медицинских наук Сергей Борщев.

В свою очередь, Александр Гриневич, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Украины, сообщил: "Официальные письма клиник свидетельствуют об эффективности "off-label" применения противовирусного препарата с действующим веществом протефлазид:

  • при использовании медицинским персоналом с профилактической целью: использовали препарат более 6000 медицинских специалистов, из них были инфицированы и заболели COVID-19 не более 2% (официальный показатель заболеваемости медицинского персонала в начале пандемии в целом по стране - 18-20%, сейчас - 7-8%), при этом наблюдался преимущественно легкое течение заболевания; смертность - отсутствует;
  • для лечения больных COVID-19: с легким течением пролечено более 250 пациентов; с течением средней тяжести - более 100 пациентов; с тяжелым течением - 15 пациентов; ни один из пациентов не изменил свой статус в сторону ухудшения течения заболевания; все пациенты выписаны; смертность среди тех, кто лечился препаратом - отсутствует".

Справка: 20 марта 2020 на пресс-конференции с участием президента НАМНУ академика Виталия Цимбалюка объявлено о положительном результате исследований НАМНУ действующего вещества протефлазид относительно способности подавлять репликацию коронавирусов.

 После этого разработчик и производитель препарата "Протефлазид" начал благотворительную акцию по бесплатной поставке препарата для защиты медперсонала опорных больниц, определенных для лечения тяжелобольных на Сovid-19.

Однако в СМИ началась кампания черного пиара против препарата Протефлазид. К которой присоединились даже такие известные личности, как У.Супрун и А.Садовый. На фоне этой кампании Антимонопольный Комитет Украины решил оштрафовать производителя якобы "за ложные сведения" о свойствах препарата. Сейчас дело рассматривается в суде. Это решение АМКУ вызвало протест медиков опорных больниц, которые успешно пользуются этим препаратом.

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