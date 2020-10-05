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05 октября 2020, понедельник, 10:40 1693
Экономика 2020-10-05T11:15:02+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 5 октября сократилась на 10,99%, или на 163,47 гривен/МВт-ч до 1 323,03 гривны/МВт-ч по сравнению с 28 сентября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 24,7%, или на 459,23 гривен/МВт-ч до 1 398,57 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (39,81 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (5,12 евро/МВт-ч) в 7,8 раза, в Швеции (25,08 евро/МВт-ч) - на 58,7%, в Дании (27,51 евро/МВт-ч) - на 44,7%, во Франции (32,74 евро/МВт-ч) - на 21,6%, в Германии (32,09 евро/МВт-ч) - на 24% и Австрии (32,57 евро/МВт-ч на 22,2%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 35%, или на 19,15 евро/МВт-ч до 35,41 евро/МВт-ч (1 176,75 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 5 октября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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