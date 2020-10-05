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Українські Новини
Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова

Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова

Татьяна Зотова
Минздрав, Пандемия, Степанов, Covid-19, ЗА Майбутнє
Максим Степанов. Фото: hromadske.ua
Максим Степанов. Фото: hromadske.ua

Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с коронавирусными вызовами. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном в Facebook.

"Пол года времени, 64 миллиарда гривен - и ноль результата. Отсутствие необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определение основных "коронавирусных" больниц - все это приводит к стремительному распространению вируса и новых смертельных случаев ", - утверждают в партии.

Там уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако Минздрав под руководством Степанова не защитил ни граждан, ни врачей.

"Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за пол года не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Таким чиновникам не место в правительстве! Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова! Ведь непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны", - заявили в политсиле.

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