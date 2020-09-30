Партия "За Майбутнє" лидирует на Киевщине, - результаты соцопроса

Политическая партия "За Майбутнє" с показателем более чем в 30 процентов заняла первое место среди лидеров электоральных симпатий крупнейшего города Киевщины - Белой Церкви. Это демонстрируют данные свежего социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 25-26 сентября 2020 года.

40,5% жителей Белоцерковской ОТО, которые определились и готовы идти на выборы, проголосовали бы за партию "За Майбутнє". На втором и третьем местах - "Белая Церковь Вместе" (23,6%) и ВО "Батькивщина" (7,0%).

Ныне действующий мэр Белой Церкви, кандидат от "За Майбутнє" - Геннадий Дикий - является уверенным лидером электоральной поддержки. Среди тех, кто определился и намерен голосовать, он получил 57%. Его ближайший конкурент - народный депутат Николай Бабенко - имеет только 30,5%.

Как сообщалось ранее по данным проведенного в сентябре 2020 опроса Социологической группы "Рейтинг" Политическая партия "За Майбутнє" является одним из лидеров избирательной гонки по местным выборам сразу в нескольких областях Украины.

Что касается Киевской области - партия "За Майбутнє" входит в пятерку лидеров электоральной поддержки - ее готовы поддержать почти 6% респондентов, определившихся и намеренных голосовать. Среди политиков региона - лидер Киевской организации "За Майбутнє" Ярослав Москаленко входит в тройку лидеров, которые имеют наибольшую поддержку среди электората области.

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