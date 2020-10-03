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03 октября 2020, суббота, 18:48 507
Политика 2020-10-03T19:00:01+03:00
Українські Новини
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу

Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу

Ольга Фандорина
ЦИК, Подкуп избирателей, Партия
Олег Ляшко. Фото: LIGA.net
Олег Ляшко. Фото: LIGA.net

Ляшко дал "в штангу": обвинил в подкупе избирателей партию "Наш край", которая даже не выдвинула своего кандидата в 208-м округе. Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Дмитрий Корнейчук.

Политолог обратил внимание на данные с сайта Центральной избирательной комиссии, где указаны все зарегистрированные кандидаты.

"Олег Ляшко проигрывает выборы в мажоритарном 208-м округе, а потому решил сделать провокацию. При этом дал "в штангу": партия "Наш край", которую он обвинил в подкупе, даже не выдвигала своего кандидата. Достаточно открыть сайт ЦИК и посмотреть данные. Кандидатов "Нашего края" среди них нет", – подчеркнул Корнейчук.

Эксперт считает, что Ляшко слишком спешил опубликовать разоблачение.

"Похоже, Ляшко было некогда проверять данные ЦИК: уж очень спешил опубликовать "разоблачение". И здесь возникает логичный вопрос: а зачем "радикалу" вообще столь поспешно привязывать "сетку" к другой партии? Может, сам скупает голоса на округе?" – резюмировал эксперт.

Напомним, Полиция Черниговщины сообщила, что в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу кандидата в депутаты парламента по округу №208.

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