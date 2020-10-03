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03 октября 2020, суббота, 18:06 250
Общество 2020-10-03T18:06:38+03:00
Українські Новини
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами

В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами

Ольга Фандорина
Киевская область, Песок, Украинка, Местные выборы, Кварцевый песок
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com

На Киевщине кандидат от "Европейской солидарности" на голову будущей Украинской объединенной территориальной общины Александр Туренко за месяц до выборов наполнил детские площадки в городке кварцевым песком. Об этом сообщает "Обозреватель".

Соответствующий его поступок люди прозвали пиаром и "политическим антитрендом". Мыслями по этому поводу они поделились в сети Facebook.

Жители Украинки указали, что, в отличие от представителей городской власти, корые в предвыборной гонке наполнили песочницы на детских площадках обычным свежим песком, Туренко продемонстрировал оригинальность в виде дешевого и, как оказалось позже, "опасного пиара".

Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.comКварцевый песок. Фото: obozrevatel.com

О событии по "обновлению" песочниц, которое сопровождалось пафосной фотосессией кандидата на тракторе, команда Туренко отчиталась в социальных сетях.

Люди же заявили, что кварцевый песок непригоден для детских игр, ведь "вообще не лепится, а еще является опасным". В частности, родители малышей возмущены и засыпали местную горячую линию жалобами из-за нового песка от Туренко.

Людей возмутил пиар от кандидата на пост главы Украинской ОТО.

"Как дети должны им играть? Вы представляете, что будет с глазом ребенка после попадания такого песка? Кто будет нести ответственность? Этот "песок" больше похож на кошачий наполнитель и точно не создан для детских игр. Надеюсь, весной нам завезут речной песок, а это безобразие уберут", – написала в своем посте местная жительница.

Туренко ответил на критику.

Ранее в сети разгорелся скандал из-за рекламы Сергея Притулы. На рекламе он утверждал, что живет в Киеве. Однако в 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду здесь жить" (то есть обещал, что будет жить в Буче).

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