Кандидат в мэры Киева Притула предлагал перенести столицу в Кропивницкий

Кандидат в мэры Киева Сергей Притула предложил перенести столицу в Кропивницкий. Об этом он заявил во время токшоу в эфире одного из телеканалов.

"Не осталось регионов, где бы я не побывал. У меня была в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - заявил Притула.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за рекламы Сергея Притулы. На рекламе он утверждал, что живет в Киеве. Однако в 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду здесь жить" (то есть обещал, что будет жить в Буче).

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