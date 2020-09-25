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25 сентября 2020, пятница, 11:51 643 Видео
Выборы 2020-09-25T12:30:03+03:00
Українські Новини
Кандидат в мэры Киева Притула предлагал перенести столицу в Кропивницкий

Кандидат в мэры Киева Притула предлагал перенести столицу в Кропивницкий

Ирина Дорофейчук
Выборы, Реклама, Притула, Буча, мэр Киева
Сергей Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Сергей Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП

Кандидат в мэры Киева Сергей Притула предложил перенести столицу в Кропивницкий. Об этом он заявил во время токшоу в эфире одного из телеканалов.

"Не осталось регионов, где бы я не побывал. У меня была в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - заявил Притула.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за рекламы Сергея Притулы. На рекламе он утверждал, что живет в Киеве. Однако в 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду здесь жить" (то есть обещал, что будет жить в Буче).

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