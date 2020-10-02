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  • Деньги не работают на город, а разворовываются, – Загид Краснов раскритиковал бюджетную политику действующего мэра Днепра
02 октября 2020, пятница, 18:16 425
Политика 2020-10-02T18:16:29+03:00
Українські Новини
Деньги не работают на город, а разворовываются, – Загид Краснов раскритиковал бюджетную политику действующего

Деньги не работают на город, а разворовываются, – Загид Краснов раскритиковал бюджетную политику действующего мэра Днепра

Петр Стуженко
Коррупция, Загид Краснов, Борис Филатов, мэр Днипра, Громадська сила
Загид Краснов. Фото из открытых источников
Загид Краснов. Фото из открытых источников

Лидер политической партии "Громадська сила" Загид Краснов заявил, что в Днипре действующий мэр Борис Филатов организовал схему, согласно которой может распределять деньги из бюджета города согласно своему усмотрению без общественного контроля со стороны горожан, и тем самым создал огромное пространство для коррупции.

Об этом Краснов заявил в эфире телевизионного канала 112 Украина.

"У мэра Днепра в руках 15 млрд (гривен) бюджетных средст. Но эти деньги не работают на город, не работают на людей. Они крадутся. А вы знали, что мэр не подписывает ни одного финансового документа? А значит, не несет никакой ответственности. Они могут делать с этими деньгами, что захотят. Безнаказанно. Захотят – украдут через коррупционные схемы. Захотят – потратят на свой пиар. Захотят – организуют свой бизнес и будут зарабатывать на каждом из нас. На парковках. На повышении тарифа, на вывоз мусора в 3 раза. На повышении земельного налога", - сказал лидер партии "Громадська сила".

Краснов призвал жителей Днипра обратить внимание на вложения из городского бюджета в инфраструктуру и на другие нужды города, а также вспомнил открытые уголовные дела против местных чиновников из окружения мэра.

"Но эти 15 млрд - не деньги мэра и его команды. Это наши налоги. Мы их платим, чтобы решались проблемы города. Наши проблемы. Сколько из этих 15 млрд вложены в вашу жизнь, в комфорт и безопасность ваших семей, в будущее ваших детей? Слезы. Большая часть украдена. Мы должны понимать, что более 280 уголовных производств на чиновников мэрии - по своей сути это уголовные производства на самого мэра. Потому что ничего в городе не происходит без его ведома и одобрения. Просто он ничего не подписывает. Деньги осваиваются через управления, департаменты, коммунальные предприятия. Каждое из них отдельное юридическое лицо – со своим счетом, бухгалтером и возможностями украсть. Мэр делегирует им полномочия осваивать бюджет, чтобы не нести ответственности за это воровство. Отвечать перед законом будут "Фунты", - отметил он.

Лидер партии "Громадська сила" заявил, что в случае своего избрания мэром Днепра планирует остановить практику перекладывания реальной ответственности со стороны градоначальника и сделать таким образом городской бюджет прозрачным и доступным для контроля горожанами.

"Делегировать полномочия – право, но не обязанность мэра. Пора прекращать этот грабеж людей. Когда я стану мэром, первым моим решением станет ликвидация всех этих дополнительных юридических лиц при мэрии. Все финансовые документы я буду подписывать лично. Я буду нести персональную ответственность и перед законом, и перед вами – за свои действия, и за действия членов моей команды. Только когда мэр будет отвечать за каждую копейку, потраченную из бюджета, город начнет жить и развиваться. И так будет!" - подчеркнул Загид Краснов.

 

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