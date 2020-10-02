Деньги не работают на город, а разворовываются, – Загид Краснов раскритиковал бюджетную политику действующего мэра Днепра

Лидер политической партии "Громадська сила" Загид Краснов заявил, что в Днипре действующий мэр Борис Филатов организовал схему, согласно которой может распределять деньги из бюджета города согласно своему усмотрению без общественного контроля со стороны горожан, и тем самым создал огромное пространство для коррупции.

Об этом Краснов заявил в эфире телевизионного канала 112 Украина.

"У мэра Днепра в руках 15 млрд (гривен) бюджетных средст. Но эти деньги не работают на город, не работают на людей. Они крадутся. А вы знали, что мэр не подписывает ни одного финансового документа? А значит, не несет никакой ответственности. Они могут делать с этими деньгами, что захотят. Безнаказанно. Захотят – украдут через коррупционные схемы. Захотят – потратят на свой пиар. Захотят – организуют свой бизнес и будут зарабатывать на каждом из нас. На парковках. На повышении тарифа, на вывоз мусора в 3 раза. На повышении земельного налога", - сказал лидер партии "Громадська сила".

Краснов призвал жителей Днипра обратить внимание на вложения из городского бюджета в инфраструктуру и на другие нужды города, а также вспомнил открытые уголовные дела против местных чиновников из окружения мэра.

"Но эти 15 млрд - не деньги мэра и его команды. Это наши налоги. Мы их платим, чтобы решались проблемы города. Наши проблемы. Сколько из этих 15 млрд вложены в вашу жизнь, в комфорт и безопасность ваших семей, в будущее ваших детей? Слезы. Большая часть украдена. Мы должны понимать, что более 280 уголовных производств на чиновников мэрии - по своей сути это уголовные производства на самого мэра. Потому что ничего в городе не происходит без его ведома и одобрения. Просто он ничего не подписывает. Деньги осваиваются через управления, департаменты, коммунальные предприятия. Каждое из них отдельное юридическое лицо – со своим счетом, бухгалтером и возможностями украсть. Мэр делегирует им полномочия осваивать бюджет, чтобы не нести ответственности за это воровство. Отвечать перед законом будут "Фунты", - отметил он.

Лидер партии "Громадська сила" заявил, что в случае своего избрания мэром Днепра планирует остановить практику перекладывания реальной ответственности со стороны градоначальника и сделать таким образом городской бюджет прозрачным и доступным для контроля горожанами.

"Делегировать полномочия – право, но не обязанность мэра. Пора прекращать этот грабеж людей. Когда я стану мэром, первым моим решением станет ликвидация всех этих дополнительных юридических лиц при мэрии. Все финансовые документы я буду подписывать лично. Я буду нести персональную ответственность и перед законом, и перед вами – за свои действия, и за действия членов моей команды. Только когда мэр будет отвечать за каждую копейку, потраченную из бюджета, город начнет жить и развиваться. И так будет!" - подчеркнул Загид Краснов.

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