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02 октября 2020, пятница, 17:11 531 Видео
Недвижимость 2020-10-02T17:19:15+03:00
Українські Новини
Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, – мэр Кличко

Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, – мэр Кличко

Петр Стуженко
Виталий Кличко, Отопительный сезон, Киевтеплоэнерго, мэр Киева
Виталий Кличко. Фото: Facebook
Виталий Кличко. Фото: Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица подготовилась к отопительному сезону заблаговременно и готова к запуску тепла.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Город заранее подготовился к началу отопительного сезона. И, в случае необходимости, мы уже можем подавать тепло. На сегодня к включению отопления готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия", - сказал Кличко.

Впрочем, по словам мэра Киева, проблемы могут возникнуть в ЖСК, ОСМД, ведомственных домов, которые не обслуживает "Киевтеплоэнерго". Эти дома готовы к приему тепла только на 40% процентов.

"Я очередной раз призываю управляющие компании таких домов - немедленно осуществить все необходимые регламентные работы. Если нужна помощь - город может ее предоставить. Также необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть - погасить ее!" - отметил мэр.

По вопросу ремонта теплотрасс, он отметил, что столица продолжает масштабное обновление теплосетей. Этим не занимались в Киеве комплексно десятками лет.

 

"За 2 последних года мы уже заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках. Также устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний, - сообщил мэр столицы. - Работы много, потому как хозяйство большое и долго было заброшенным. Обновление сетей - это и колоссальные средства. Но мы взялись. И продолжим эту работу", - отметил Виталий Кличко.

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